Un nuage mystérieux récurrent sur Mars qui a depuis longtemps dérouté les scientifiques du monde entier a enfin une explication. Apparaissant au-dessus du volcan Arsia Mons dans l’hémisphère sud de Mars, le long nuage mystérieux en forme de panache sur Mars était en observation depuis longtemps – depuis les années 1970. Maintenant, après avoir capturé sa réapparition répétée en 2018 et 2020, les scientifiques ont une explication de ce qui pourrait être à l’origine de cette étendue de nuages ​​inhabituelle. Une grande partie de cette explication se doit à une minuscule caméra de surveillance visuelle (VMC) à bord de la mission Mars Express qui tourne autour de la planète – une caméra qui a à peine la résolution d’une webcam vieille de plusieurs décennies, mais qui offre toujours un large champ de vision. Ce dernier, comme cela s’est produit, s’est avéré crucial pour débloquer ce nuage mystérieux intrigant sur Mars.

Tel que rapporté par Science Alert, l’étude du nuage mystérieux sur Mars a révélé que l’origine de ce panache commençait au début du printemps ou de l’été martien. Pendant cette période, à l’aube chaque jour, l’air dense et froid de la base du volcan Arsia Mons a commencé à s’élever de son versant ouest. Avec la baisse des températures, l’air commence à collecter la poussière avec son humidité, qui se condense ensuite pour former ce que l’on appelle un nuage orographique sur Terre. Une fois que cette étendue d’air atteint une altitude d’environ 45 km, elle est alors confrontée à des vents rapides pouvant atteindre 600 km / h, puis se détache du volcan et se déplace vers l’ouest.

Dans sa partie la plus étendue, ce nuage mystérieux sur Mars peut atteindre une longueur de près de 1 800 km – plus longue que la distance entre Delhi et Mumbai. À son plus large, il pousse jusqu’à 150 km. Après avoir atteint cet état de nuage allongé, le panache disparaît en raison de l’évaporation, lorsque le Soleil atteint son apogée dans la région. Le panache, comme le rapporte l’étude, peut également se former pendant les mois d’hiver sur Mars, au cours desquels la nature des vents sur la planète (due en partie à l’absence d’atmosphère semblable à la Terre) peut l’amener à former une grande spirale comme bien.

Les chercheurs qui ont observé le nuage ont constaté qu’il s’agit en fait d’un phénomène régulier sur la planète, et ce ne sont que nos caméras sporadiques et le manque d’observations régulières et uniformes qui nous ont amenés à croire qu’il est de nature irrégulière. Compte tenu de cette révélation du nuage mystérieux sur Mars, il sera intéressant de voir s’il existe davantage de nuages ​​de ce type sur la planète, ce qui peut donner à l’humanité plus de pâte pour étudier les constituants de l’atmosphère martienne et comprendre le comportement des vents sur la planète en plus de détails. Cela peut alors ajouter à la possibilité que l’humanité établisse une colonie résidentielle sur la planète à un moment donné dans le futur.