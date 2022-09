Un nuage effrayant en forme d’entonnoir s’est formé près de Disney World aux États-Unis

Les visiteurs de Walt Disney World, en Floride, ont été effrayés après avoir vu l’apparition d’un nuage inquiétant dans le ciel au-dessus d’Epcot. L’incident qui s’est produit jeudi a été filmé par un invité de Disney World. Alors que beaucoup ont spéculé que le nuage en forme d’entonnoir était une tornade, le National Weather Service (NWS) aux États-Unis l’a rejeté via un tweet. “On dirait que cela pourrait être un nuage en entonnoir, mais difficile de dire s’il y a une rotation dans la vidéo”, a tweeté la station NWS à Tampa Bay.

En plus de cela, un météorologue de la chaîne d’information d’Orlando News 6, Jonathan Kegges, a déclaré que le nuage inquiétant qui est apparu au-dessus de Disney pourrait être un nuage scud. Pour ceux qui ne le savent pas, un nuage scud semble être plus vaporeux et déchiqueté qu’un nuage en entonnoir. Il a ajouté qu’il arrive souvent que les nuages ​​scud soient confondus avec des tornades ou des nuages ​​en entonnoir. “Cela pourrait être juste un nuage scud, qui est un nuage déchiqueté qui est aspiré dans le courant ascendant d’un orage. Souvent, les scud sont incorrectement identifiés comme des nuages ​​​​en entonnoir ou des tornades », a-t-il déclaré.

Il est important de noter que les nuages ​​scud et en entonnoir peuvent se transformer en tornades, mais cela ne s’est pas produit jeudi. Apparemment, le nuage inquiétant n’a endommagé aucune zone près de la partie thématique car aucun rapport d’agitation n’a été signalé à proximité. Une vidéo virale qui met en valeur la présence du nuage effrayant devient virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, les visiteurs peuvent être vus marchant librement, tandis que la caméra se concentre sur la forme dangereuse du nuage s’étendant du ciel.

Tout en partageant la vidéo en ligne, l’utilisateur de Twitter a plaisanté : “Pas de lignes sur ce trajet.” Regardez la vidéo ci-dessous :

En réagissant au clip viral, un utilisateur s’est demandé : « Pourquoi tout le monde est-il si calme ? Mdr.”

Un autre a ajouté : « On dirait que personne ne se met à l’abri ? Ils savent que ce qu’ils regardent est une tornade. Ce n’est pas une véritable attraction à Disney.

Un autre a plaisanté : « Les Gardiens de la Galaxie n’ont-ils rien fait pour sauver la situation ?

La vidéo a recueilli plus de 404 000 vues sur l’application de micro-blogging.

