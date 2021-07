Un novice politique de gauche prête serment à la présidence du Pérou

Castillo a battu son adversaire, l’homme politique de carrière de droite Keiko Fujimori, par seulement 44 000 voix. Les citoyens pauvres et ruraux du Pérou ont soutenu Castillo et son slogan « Plus de pauvres dans un pays riche », tandis que les élites ont favorisé Fujimori, la fille de l’ancien président controversé Alberto Fujimori. Il a stupéfié les électeurs et les observateurs en passant d’un groupe de 18 candidats et en se qualifiant pour le second tour, en première place, rien de moins.