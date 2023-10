Si suffisamment de ces images « empoisonnées » sont récupérées sur le Web et utilisées pour entraîner un générateur d’images d’IA, le modèle d’IA lui-même pourrait ne plus être en mesure de produire des images précises.

Les artistes qui souhaitent partager leurs œuvres sont souvent confrontés à un choix difficile : les conserver hors ligne ou les publier sur les réseaux sociaux et risquer de les utiliser pour former des générateurs d’images IA gourmands en données.

En apparence, les générateurs d’art IA semblent créer des images à partir de rien, en fonction de l’invite que quelqu’un leur donne.

Mais ce n’est pas de la magie d’aider ces modèles d’IA génératifs à créer des images réalistes d’une girafe rose ou d’un château sous-marin : ce sont des données d’entraînement, et en grande partie.

Les sociétés d’IA entraînent leurs modèles sur des ensembles massifs de données, ce qui aide les modèles à déterminer quelles images sont associées à quels mots. Pour qu’un modèle d’IA produise correctement une image d’une girafe rose, il devrait être entraîné à identifier correctement les images de girafes et la couleur rose.

Une grande partie des données utilisées pour former de nombreux systèmes d’IA générative sont extraites du Web. Bien qu’il soit légal aux États-Unis pour les entreprises de collecter des données sur des sites Web accessibles au public et de les utiliser à diverses fins, cela se complique lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art, car les artistes détiennent généralement les droits d’auteur de leurs œuvres et ne veulent parfois pas que leur art soit divulgué. utilisé pour entraîner un modèle d’IA.

Même si les artistes peuvent s’inscrire sur des « listes de désinscription » ou des « directives de ne pas gratter », il est souvent difficile de forcer les entreprises à s’y conformer, Glaçage à UChicagol’équipe de chercheurs qui a créé Nightshade, a déclaré dans un fil de discussion du 24 octobre sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

“Aucun de ces mécanismes n’est exécutoire, ni même vérifiable. Les entreprises ont montré qu’elles peuvent ignorer les opt-outs sans réfléchir”, ont-ils déclaré dans le fil de discussion du 24 octobre. “Mais même s’ils étaient d’accord mais agissaient autrement, personne ne peut le vérifier ou le prouver (du moins pas aujourd’hui). Ces outils sont édentés.”

En fin de compte, les chercheurs espèrent que Nightshade aidera les artistes à protéger leur art.

Les chercheurs n’ont pas encore rendu public leur outil Nightshade, mais ils ont soumis leur travail pour examen par les pairs et espèrent le rendre disponible bientôt, a déclaré Glaze à UChicago sur X.

