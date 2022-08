Un nouvel outil numérique en Australie aide les patients à gérer la peur de la récidive du cancer

Des chercheurs australiens ont développé un outil en ligne pour aider les survivants du cancer à gérer leurs craintes de récidive du cancer.

Une équipe de recherche a réalisé une adaptation numérique d’un traitement délivré par un thérapeute appelé ConquerFear, qui a été initialement développé par le Psycho-Oncology Co-operative Research Group, un groupe national d’essais cliniques sur le cancer sous l’égide de l’Université de Sydney. Le traitement s’est avéré efficace pour apaiser les craintes post-traitement du cancer.

Baptisé iConquerFear, le programme numérique propose des stratégies et des techniques pour gérer les craintes de récidive du cancer. Il comprend cinq modules contenant des exercices interactifs sur l’établissement d’objectifs, l’entraînement de l’attention et la pleine conscience.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

“Obtenir de l’aide pour faire face à la peur d’une récidive du cancer est le principal besoin non satisfait d’un survivant du cancer, au-dessus de la douleur, de la fatigue et d’autres symptômes physiques”, a déclaré le Dr Ben Smith, responsable de la recherche.

Environ la moitié de tous les survivants du cancer dans le monde éprouvent une grande peur de la récidive du cancer, associée à une détresse psychologique, à une moins bonne qualité de vie et à une plus grande utilisation des soins de santé.

Le Dr Smith, qui est également chercheur principal à la South West Sydney Clinical School de l’Université de New South Wales-Sydney Medicine & Health, a déclaré que “[e]Les interventions existantes, bien qu’efficaces, sont inaccessibles à de nombreux survivants australiens du cancer, en particulier ceux des zones rurales et éloignées”. De plus, le système de santé déjà mis à rude épreuve manque de ressources pour répondre à un tel besoin de santé mentale.

Des interventions numériques plus évolutives sont donc prometteuses pour combler cette lacune, selon le codirecteur de la recherche, le Dr Adeola Bamgboje-Ayodele de l’Ingham Institute for Applied Medical Research.

Bien que les interventions numériques autoguidées aient le potentiel de répondre aux besoins de santé mentale d’un survivant du cancer, les interventions numériques existantes « soit n’utilisent pas les stratégies cognitivo-comportementales dont nous savons qu’elles sont particulièrement efficaces pour réduire les peurs, soit n’ont pas été conçues avec autant d’apports ou les commentaires des survivants du cancer », a noté le Dr Smith.

Pour cette raison, l’équipe de recherche a conçu iConquerFear pour se concentrer sur l’expérience utilisateur, les exercices interactifs et les commentaires personnalisés pour être plus accessibles et plus évolutifs par rapport aux traitements existants.

Dans une étude récemment menée sur le traitement en ligne, la plupart des 54 participants survivants du cancer ont atténué la gravité de leurs peurs pendant et après une intervention, tandis qu’un quart ont signalé des améliorations cliniques significatives dans la réduction de leurs peurs.

“Nous avons constaté une forte adoption et un engagement initiaux et des réductions prometteuses de la récurrence de la peur – équivalentes en taille à ce que nous avons vu en face-à-face. Cela suggère que les interventions numériques peuvent réellement améliorer l’accès au soutien psychosocial et faciliter l’autogestion par les survivants, “, a ajouté le Dr Smith.

LA GRANDE TENDANCE

Avant son déploiement à grande échelle en Australie, iConquerFear sera d’abord testé pour son efficacité dans un essai contrôlé randomisé qui sera mené en partenariat avec Ovarian Cancer Australia.

Pendant ce temps, la société américaine de thérapie numérique Blue Note Therapeutics a autorisé les programmes iConquerFear et ConquerFear à développer une version homologue pour le marché nord-américain.

“Nous sommes ouverts à l’exploration de modèles commerciaux avec des partenaires qui maximiseraient l’accessibilité et l’impact d’iConquerFear en Australie et au-delà”, a déclaré le Dr Smith.

Par ailleurs, le gouvernement australien a mis de côté de nouveaux fonds pour continuer à soutenir le services psychosociaux de télésanté de Ovarian Cancer Australia. L’organisation à but non lucratif offre ce soutien par le biais de son programme de soutien Teal, qui a aidé plus de 400 patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire depuis son lancement en 2019. Avec les derniers fonds, l’organisation pourrait soutenir 800 femmes supplémentaires, en particulier celles des zones régionales, avec son services de télésanté.