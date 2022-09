Un nouvel outil en ligne décrit vos droits lorsque votre vol est annulé

UN nouveau tableau de bord en ligne du ministère des Transports vise à donner aux clients des compagnies aériennes une meilleure compréhension de leurs droits en matière de vols annulés, selon un Communiqué de presse du jeudi. Le tableau de bord aidera à éduquer les passagers et à tenir les compagnies aériennes responsables, a déclaré le département.

Lorsqu’elles ont été informées du tableau de bord, “toutes les dix plus grandes compagnies aériennes américaines sauf une ont apporté des modifications importantes à leurs plans pour améliorer les services fournis aux passagers lorsque leurs vols sont annulés ou retardés en raison d’un problème de compagnie aérienne”, indique le communiqué.

Le tableau de bord donne une comparaison côte à côte des engagements de service client des compagnies aériennes, qu’elles sont légalement tenues de respecter si un vol est annulé ou retardé de manière significative pour des raisons sous le contrôle des compagnies aériennes. Pour les retards et les annulations, il indique si une compagnie aérienne s’est engagée à proposer une nouvelle réservation gratuite sur la même compagnie aérienne ou une autre, des bons de repas et des chambres d’hôtel pour les retards d’une nuit.

Il indique également quand les compagnies aériennes sont tenues d’offrir remboursements pour vols retardés ou annulés.

Les retards et les annulations de vols ont été plus élevés que la normale cet été grâce à un rebond des voyages après le pire de la pandémie de Covid-19. Les compagnies aériennes ont réduit leur personnel alors que très peu de personnes prenaient l’avion, et les effectifs n’ont pas rattrapé la demande.