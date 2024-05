Un nouvel outil du ministère de la Santé de Pennsylvanie montre où les tiques sont répandues – WPXI

Juste à temps pour le Mois national de sensibilisation à la maladie de Lyme, le ministère de la Santé de Pennsylvanie a lancé un nouveau tableau de bord en ligne pour fournir aux résidents et aux prestataires de soins de santé de Pennsylvanie des informations sur les maladies transmises par les tiques.

[ RELATED COVERAGE: It’s tick season: Here’s what you need to know about protecting yourself & your pets ]

Le tableau de bord en ligne indique non seulement où les tiques sont répandues, mais affiche également les dernières données nationales sur l’activité des maladies transmises par les tiques.

Le ministère de la Santé indique que vous pouvez prendre des précautions, comme un contrôle complet des tiques.

En savoir plus