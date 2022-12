Un nouvel outil d’IA israélien peut prédire l’insuffisance cardiaque avec une précision de 80 %

Les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde. Selon l’OMS, environ 17,9 millions de vies sont perdues chaque année à cause des maladies cardiovasculaires. Désormais, un outil d’IA israélien peut aider à sauver des vies. Cet appareil d’intelligence artificielle peut prédire l’insuffisance cardiaque avec une grande précision des semaines avant qu’elle ne se produise réellement. La nouvelle technologie, en particulier, se concentre sur les patients atteints de myosite ou d’inflammation musculaire. Cette condition est connue pour augmenter le risque d’insuffisance cardiaque. L’outil est destiné à analyser les tests ECG afin de prédire l’insuffisance cardiaque.

S’adressant à Time of Israel, le chercheur principal et médecin, le Dr Shahar Shelly du Rambam Healthcare Campus, a déclaré qu’il s’agissait du premier outil d’IA conçu spécialement pour cette population. Il est destiné à analyser les schémas cardiaques qui leur sont propres. L’outil d’IA peut apporter une détection plus précoce que ce qui est actuellement possible.

Ses recherches ont été publiées dans la National Library of Medicine, qui a rapporté que l’algorithme avait prédit avec succès 80% des cas d’insuffisance cardiaque. Cette étude a été menée sur un échantillon de patients atteints de myosite en exécutant l’algorithme sur leurs tests ECG. Les résultats ont ensuite été comparés à ses prédictions concernant les personnes à risque d’insuffisance cardiaque avec leurs dossiers médicaux. On a alors vu qui souffrait effectivement d’insuffisance cardiaque.

“Nous exécutons des tests ECG via le modèle d’IA, qui voit des détails que les médecins ne peuvent normalement pas détecter, puis prédit qui est à risque d’insuffisance cardiaque”, a déclaré le Dr Shelly. “Étant donné que ce sont ces dysfonctionnements cardiaques qui finissent souvent par tuer des gens, cela peut sauver des vies.”

L’outil d’IA a montré les scans ECG et les dossiers médicaux de 89 patients atteints de myosite de 2000 à 2020. L’algorithme a pu créer une image de modèles subtils dans les ECG qui étaient liés à un risque accru d’insuffisance cardiaque. Bien que l’outil n’ait pas encore été utilisé dans des contextes pratiques, le Dr Shelly espère qu’après plus de recherches, cela sera possible.

Liens de référence : 1) https://www.wionews.com/science/ai-tool-developed-in-israel-can-predict-heart-failure-weeks-in-advance-543329

2) https://www.timesofisrael.com/israeli-ai-predicts-heart-failure-in-muscle-inflammation-patients-with-80-accuracy/

3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36147867/

4) https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

Mots-clés : Maladie cardiovasculaire, Virale, Israël, Rambam Healthcare Campus

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici