Un nouvel outil d’évaluation clinique améliore les actions de soins de la démence chez les patients en soins primaires

Une évaluation cognitive de cinq minutes couplée à un arbre de décision intégré dans les dossiers médicaux électroniques, connu sous le nom de 5-Cog, a amélioré le diagnostic et les soins de la démence, sur la base d’un essai clinique financé par les National Institutes of Health (NIH) et mené dans une école primaire urbaine. milieu de soins. Les chercheurs ont évalué le système auprès de 1 200 personnes âgées, majoritairement noires et hispaniques, qui se sont présentées aux soins primaires pour des problèmes cognitifs. Les résultats apparaissent dans Médecine naturelle.

5-Cog combine trois mesures conçues pour tester le rappel de la mémoire, le lien entre la cognition et la démarche et la capacité de faire correspondre des symboles à des images. Il est important de noter que ces tests sont faciles à réaliser, relativement rapides et ne sont pas affectés par le niveau de lecture ou les différences ethniques/culturelles entre les patients.

Grâce à 5-Cog, les patients ont été rapidement évalués pour leurs troubles cognitifs avant de consulter leurs médecins, qui ont ensuite déterminé les soins de suivi à l’aide d’un arbre de décision intégré aux dossiers médicaux électroniques des patients. Les participants à l’étude ont été répartis au hasard pour recevoir soit l’évaluation 5-Cog, soit un groupe témoin ayant reçu des soins standard. L’utilisation du système 5-Cog a multiplié par trois les chances qu’un patient reçoive des soins liés à la démence par rapport aux soins standard. Ces soins liés à la démence comprenaient un nouveau diagnostic de démence ou de troubles cognitifs légers, ainsi que des évaluations plus approfondies, des médicaments ou des références à un spécialiste dans les 90 jours. Les résultats fournissent la preuve que des changements dans la pratique médicale dans les soins primaires, comme l’adoption du système 5-Cog, pourraient réduire les obstacles et améliorer les soins de suivi de la démence.

Les déficiences cognitives sont souvent difficiles à diagnostiquer dans un contexte de soins primaires très fréquenté et, par conséquent, les plans de soins bénéfiques sont probablement sous-utilisés. Cela peut entraîner un manque de détection, ce qui retarde le démarrage des services de support et la planification critique. Le sous-diagnostic est encore plus répandu chez les patients noirs et hispaniques plus âgés que chez les patients blancs, ce qui suggère que cet outil pourrait être encore plus précieux pour les populations représentées dans l’étude.

La recherche a été financée par l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux du NIH (UG3NS105565 et U01NS105565) en collaboration avec l’Institut national du vieillissement du NIH. L’étude 5-Cog participe au Consortium pour la détection des déficiences cognitives, y compris la démence (www.detectcid.org). Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT03816644.

Roderick Corriveau, Ph.D., directeur de programme, Division NINDS des neurosciences

Verghese J, et al. Outil de détection cognitive biaisé par l’alphabétisation et culturellement juste chez les patients en soins primaires ayant des problèmes cognitifs : un essai contrôlé randomisé. Médecine naturelle. 4 juin 2024. DOI : 10.1038/s41591-024-03012-8

