Un nouvel outil de dépistage peut identifier plus tôt le risque de prééclampsie, selon le fabricant du test

CNN

—



Une nouvelle prise de sang peut être réalisée chez une personne enceinte premier trimestre pour aider à évaluer leur risque de développer une prééclampsie, une complication de grossesse potentiellement mortelle.

C’est Il s’agit du premier et unique test de ce type disponible aux États-Unis pouvant être utilisé entre 11 et 14 semaines de gestation pour déterminer le risque de prééclampsie avant 34 semaines de grossesse, a annoncé mercredi son fabricant, Labcorp. Le premier trimestre est la période de 0 à 13 semaines de grossesse.

Cependant, le nouveau test ne modifie pas les directives cliniques sur la prééclampsie, selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, également connu sous le nom d’ACOG. Certains médecins se demandent en quoi cela pourrait aider.

« On ne sait pas actuellement dans quelle mesure le test LabCorp sera utile pour prédire avec précision le risque de développer une prééclampsie et s’il est approprié pour toutes les patientes enceintes », a déclaré le Dr Christopher Zahn, PDG par intérim de l’ACOG et chef de la pratique clinique, de l’équité et de la qualité de la santé. dans un rapport.

« Avant qu’un test de dépistage puisse être utilisé avec succès, il doit y avoir une intervention fondée sur des preuves pour prévenir ou réduire l’impact de la maladie. Nous ne disposons actuellement d’aucune donnée sur la manière de réduire le risque de prééclampsie chez une patiente enceinte à partir d’un test sanguin au début de la grossesse, par opposition à des facteurs cliniques », a-t-il ajouté.

La prééclampsie est une complication de la grossesse marqué par une pression artérielle élevée et des taux élevés de protéines dans l’urine ou d’autres signes de lésions organiques. La condition se développe généralement après 20 semaines de la grossesse – au cours du deuxième trimestre – et si elle n’est pas traitée, elle peut devenir grave, voire mortelle, pour la mère et le bébé.

Il n’existe aucun remède contre la prééclampsie, en dehors de la mère qui accouche, mais certains les cas graves peuvent être traités avec des médicaments comme les antihypertenseurs.

Certains facteurs qui peuvent mettre une personne enceinte risque de prééclampsie inclure le fait d’avoir plus de 35 ans ; être enceinte pour la première fois ; avoir de l’obésité; avoir des antécédents familiaux de prééclampsie ; souffrant de diabète, d’hypertension artérielle, d’une maladie rénale ou d’une maladie auto-immune ; avoir des jumeaux ou des triplés ; ou ayant subi une fécondation in vitro.

Le nouveau test de dépistage évalue le risque de prééclampsie de toute patiente à 34 semaines de gestation, soit le troisième trimestre, et fournit une évaluation complète des risques avec une sensibilité et une spécificité allant jusqu’à 90 %, selon Labcorp. La sensibilité fait référence à la capacité du test à identifier avec précision les grossesses à haut risque, et la spécificité fait référence à sa capacité à identifier avec précision les grossesses qui ne présentent pas de risque élevé.

Les médecins qui pensent que leurs patients pourraient bénéficier de ce dépistage peuvent discuter avec eux de cette option, commander le test et obtenir les résultats en quelques jours.

« Il s’agit d’un outil supplémentaire dans la panoplie d’outils dont disposent les cliniciens aux États-Unis et au-delà pour aider à obtenir de meilleurs résultats maternels », a déclaré le Dr Brian Caveney, directeur médical et scientifique de Labcorp. À propos 1 grossesse sur 25 aux États-Unis est affectée par la prééclampsie et constitue l’une des principales causes de décès maternel.

Les options sont limitées pour le dépistage du risque de prééclampsie. Avant le lancement du nouveau test, les patientes à risque ne pouvaient dépister leur risque de prééclampsie qu’au cours du deuxième ou du troisième trimestre de la grossesse si elles étaient à la fois symptomatiques et hospitalisées, et même ce test vient d’être lancé l’année dernière.

Le nouveau test du premier trimestre n’est pas un test de diagnostic mais un outil d’évaluation des risques pour déterminer si une personne est plus susceptible que la moyenne de développer une prééclampsie au cours de sa grossesse en cours, « ainsi que toutes les autres questions que votre médecin pourrait vous poser au cours d’un premier trimestre. visite trimestrielle », a déclaré Caveney.

Les résultats du dépistage peuvent entraîner « toute une série de légers changements dans les soins prénatals que vous recevez de votre médecin, sur la base des résultats précoces de cet outil de prévision des risques », a-t-il déclaré. dit.

Ces changements peuvent impliquer d’avoir davantage de visites chez le médecin pour surveiller votre grossesse, de vérifier votre tension artérielle à la maison au moins une fois par semaine, de veiller à ne pas vous surmener pendant l’exercice ou au travail ou, si votre médecin vous le recommande, de prendre un aspirine à faible dose à titre préventif.

Le Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande l’utilisation d’une aspirine à faible dose comme médicament préventif après 12 semaines de gestation chez les personnes à haut risque de prééclampsie, mais certaines personnes et leurs prestataires peuvent ne pas savoir qu’elles courent un risque élevé, surtout s’il s’agit de leur première grossesse.

« Au moins la moitié ou plus des cas de prééclampsie sont potentiellement évitables », a déclaré Caveney. « Si vous l’identifiez plus tôt au cours de la grossesse, vous êtes plus susceptible de pouvoir faire des choses qui mènent à une grossesse plus saine et, par conséquent, à un accouchement plus sain. »

Le nouveau test de dépistage est un test développé en laboratoire ou LDT, il ne nécessite donc pas l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour être effectué.

Labcorp est en pourparlers avec les régimes d’assurance maladie pour garantir que le test pourrait être couvert, a déclaré Caveney, ajoutant que le test de dépistage a un prix catalogue d’environ 240 $.

Le risque de prééclampsie présente également des disparités raciales. Aux États-Unis, le taux chez les femmes noires est environ 60 % plus élevé que chez les femmes blanches. En général, les femmes noires sont trois fois plus susceptibles de mourir d’une cause liée à la grossesse que les femmes blanches, selon l’étude. Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

« La prééclampsie est l’une des principales raisons pour lesquelles il existe une telle disparité dans les résultats maternels », a déclaré Caveney. « En mettant l’accent sur l’équité en matière de santé, nous pensons qu’un dépistage de la prééclampsie plus efficace et plus fondé sur des données probantes pourrait, espérons-le, aider à résoudre ce problème, ainsi que de nombreux autres services sociaux, services de santé et soins prénatals pour, espérons-le, améliorer les résultats des grossesses aux États-Unis et au-delà. »

Le nouveau test de dépistage fonctionne en identifiant et en mesurant quatre biomarqueurs associés au risque de prééclampsie.

Selon Labcorp, ces biomarqueurs sont le facteur de croissance placentaire ou hormone PIGF dans le sang ; protéine plasmatique A ou PAPP-A associée à la grossesse dans le sang ; une mesure de la pression artérielle de la pression artérielle moyenne dans les artères ; et l’indice de pulsatilité de l’artère utérine de la patiente ou UtAPI, qui est mesuré lors d’une échographie.

Selon Labcorp, de faibles niveaux de PlGF et de PAPP-A peuvent suggérer que le placenta se développe et fonctionne mal, tandis que des niveaux élevés de pression artérielle et d’UtAPI peuvent indiquer une pression artérielle élevée et une diminution du flux sanguin dans l’artère utérine.

Une étude publiée en 2018 dans la revue Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ont découvert que les performances du dépistage « sont considérablement améliorées » lorsque la méthode de dépistage inclut des facteurs maternels ainsi que des biomarqueurs, tels que les mesures de la pression artérielle moyenne, de l’UtAPI, du PIGF et du PAPP-A.

Tous les médecins ne disent pas qu’ils recommanderaient le nouveau test de dépistage à leurs patients.

« L’utilité du test dans la prise en charge des patients n’a pas encore été prouvée et il n’est pas clair qu’il aide plus qu’il ne pourrait nuire. Il n’est pas clair que l’utilisation de ce test soit meilleure que les normes actuelles en matière de soins prénatals », Dr Christian Pettker, chef du service d’obstétrique à l’hôpital Yale-New Haven et professeur à l’hôpital Yale-New Haven. École de médecine de Yalea écrit dans un e-mail.

« Je ne suis pas sûr que cela soit approprié pour toutes les patientes enceintes au cours du premier trimestre. Le groupe le plus applicable pourrait peut-être être celui des patientes ayant eu une prééclampsie lors d’une grossesse antérieure, bien que ces patientes présentent déjà un risque élevé et soient souvent suivies différemment au cours de leur grossesse », a écrit Pettker.

« Bien que le test soit modestement efficace pour prédire quelles patientes pourraient développer une prééclampsie, il n’est pas clair combien de patientes sont informées à tort qu’elles développeront une prééclampsie », a-t-il ajouté. « Je ne sous-estimerais pas le nombre de patients touchés par un faux positif. »

Zahn de l’ACOG a reconnu que les fausses évaluations comportent des risques.

« Avec tout nouvel outil de dépistage, il est toujours important de s’assurer que les avantages l’emportent sur les risques », a déclaré Zahn.

Pettker avait également quelques questions sur la manière dont le test serait administré pour évaluer le risque de prééclampsie d’une patiente, sur la base de biomarqueurs, et sur le fait que la mesure échographique du flux sanguin de l’artère utérine « n’est pas un test standard effectué par des unités d’échographie ou des médecins et nécessite une expertise très spécifique. et de la formation. »

Plans Labcorp parler avec des médecins et des spécialistes materno-fœtaux sur les composants du test, a déclaré Caveney, mais il a ajouté que le test de dépistage pouvait toujours être commandé en utilisant les biomarqueurs sanguins et les lectures régulières de la pression artérielle.

« Plus de données, c’est mieux mais ce n’est pas nécessaire, ce qui signifie que ce test fonctionne mieux statistiquement si nous disposons de toutes les données du médecin pour le réaliser. Cependant, tous les cabinets de gynécologie ou centres d’échographie n’ont pas systématiquement la capacité de calculer cet indice de pulsatilité de l’artère utérine », a-t-il déclaré.

« S’ils ne le fournissent pas, nous effectuerons quand même le test et donnerons une indication de risque. Cela réduit simplement la sensibilité ou la probabilité que nous puissions prédire avec précision le risque de prééclampsie », a-t-il déclaré. « Cela passe d’une sensibilité d’environ 90 % à 70 %, ce qui est encore nettement plus élevé que l’évaluation seule des facteurs de risque maternels traditionnels. »

Eleni Tsigas, directrice générale de la Preeclampsia Foundation, a déclaré qu’un outil de dépistage tel que le nouveau test du premier trimestre aurait pu changer « de manière significative » son expérience de grossesse s’il avait existé au moment de sa première grossesse en 1998.

« Ma fille est décédée, et tout cela était dû à une urgence de dernière minute », a-t-elle déclaré.

Tsigas a reçu un diagnostic de prééclampsie seulement 11 semaines avant la date prévue de son accouchement et, en raison des complications de la prééclampsie, sa fille, Nikonia Evangelia Tsigas, est mort-née.

À l’époque, a déclaré Tsigas, elle n’avait qu’un seul facteur de risque : sa fille était sa première grossesse.

« Mais perdre votre premier bébé ne devrait pas être un test de dépistage indiquant que vous courez un risque élevé », a déclaré Tsigas. « Tant de personnes sont complètement prises au dépourvu lors de leur première grossesse lorsqu’elles développent une prééclampsie, parce qu’elles ne présentaient aucun de ces facteurs de risque en dehors de leur première grossesse. »

Tsigas et son mari ont eu deux autres enfants après cette première grossesse, leurs fils Jordan et Jonathan. Pour ces grossesses, a déclaré Tsigas, elle et son équipe soignante étaient plus conscientes de son risque de prééclampsie, ils surveillaient de près son état de santé et elle prenait une faible dose d’aspirine sur recommandation de son médecin.

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



Mais quelque chose comme le test de dépistage du premier trimestre récemment lancé, « s’il est bien fait, il a le potentiel d’éliminer ces cas surprises » de prééclampsie, a déclaré Tsigas.

« La raison pour laquelle j’insiste sur « bien fait » est que ce que nous ne voulons pas faire, c’est ajouter un autre outil à la boîte à outils qui n’est accessible qu’à certaines personnes. Cela ne fera qu’accroître les disparités », a-t-elle déclaré.

« Cela pose des problèmes de couverture et d’éducation des payeurs et de s’assurer que toutes les femmes, quel que soit leur statut socio-économique, soient conscientes que ce type d’informations doit être accessible à tout le monde. Si tel est le cas, cela pourrait potentiellement réduire les disparités que nous constatons en termes de résultats en matière de santé maternelle et de santé néonatale », a-t-elle déclaré. « Des tests comme celui-ci placent absolument la barre plus haut. »