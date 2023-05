Un nouvel outil ADN a aidé à résoudre une affaire froide à Montréal. Cela pourrait aider à résoudre les autres

Le 29 mars 1975, la famille de Sharron Prior attendait que le fiable garçon de 16 ans rentre à la maison pour dîner dans le quartier Pointe-Saint-Charles de Montréal. Elle ne l’a jamais fait.

Quatre jours plus tard, le corps de Prior est retrouvé dans un terrain abandonné à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal. Elle avait été sauvagement agressée sexuellement et assassinée.

Pendant près d’un demi-siècle, l’identité de son assassin a échappé aux détectives de la police et à la famille de Sharron.

Mais maintenant, de nouveaux outils de test ADN ont prouvé de manière concluante qu’il s’agissait de Franklin Romine, un Américain qui vivait à Montréal au moment du meurtre.

C’est la première fois que l’analyse du chromosome Y et la généalogie génétique sont utilisées de cette manière au Québec : pour résoudre une affaire de meurtre à froid.

« C’est un moment excitant pour nous en tant que scientifiques », a déclaré Nicolas Tremblay, biologiste judiciaire au Laboratoire national de médecine légale du Québec, « de pouvoir apporter cette nouvelle technologie aux forces de l’ordre, à la justice, mais aussi aux familles qui attendent pour cela aussi. »

Comment ils ont fait

La police a poursuivi des dizaines de pistes et interrogé des centaines de personnes tout au long de leur enquête de plusieurs décennies, et le nom de Romine n’a jamais été mentionné.

Ils avaient des preuves : ils avaient une description du tueur et une idée approximative du type de voiture qu’il conduisait. Ils avaient également des vêtements laissés sur les lieux du crime qui fourniraient plus tard des traces de l’ADN du tueur.

L’ADN est le code génétique humain — il se trouve dans toutes nos cellules et le code de chaque personne est unique.

Mais pendant des décennies, les traces d’ADN laissées sur les lieux du crime n’ont pas été utiles – d’abord parce que l’analyse médico-légale de l’ADN en était à ses balbutiements technologiques, et bien plus tard, une fois que les techniques ont avancé au point que l’ADN pouvait être testé, parce qu’il n’en était rien. ne correspond à personne dans les bases de données de la police.

En 2022, les scientifiques du laboratoire médico-légal provincial, le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec, décidé d’essayer quelque chose de nouveau.

Ils savaient que l’ADN laissé sur les lieux appartenait à un homme. Les mâles biologiques ont ce qu’on appelle un chromosome Y, un morceau d’ADN qui se transmet de père en fils.

Ils ont décidé d’essayer de faire correspondre ce chromosome Y à quelque chose d’autre qui était souvent transmis de père en fils : les noms de famille.

Ils ont utilisé une nouvelle base de données ADN pour comparer ce qui a été trouvé sur les lieux du crime à l’ADN qui avait déjà été apparié à certaines lignées paternelles.

REGARDER | Comment les scientifiques et la police de Longueuil ont résolu ce cold case :

Comment de nouvelles méthodes d’ADN et de généalogie ont résolu un cas froid de 48 ans CBC explique comment la police a finalement déterminé hors de tout doute qui a tué la Montréalaise de 16 ans Sharron Prior en 1975 malgré qu’aucune nouvelle preuve n’ait été portée à leur attention.

2 frères vivants

L’utilisation de cette méthode ne produirait pas nécessairement une correspondance exacte, mais cela pourrait leur donner une piste.

Ça a marché. Quand ils ont analysé le chromosome Y du tueur dans le système, ils ont trouvé deux lignées paternelles possibles : le nom de famille Romaine ou Romine.

La police a conclu avec certitude que Franklin Romine, décédé en 1982, était l’assassin de Sharron Prior. Le meurtre de l’adolescent a été si brutal que les médias de l’époque ont qualifié le suspect de « monstre ». (Service de police de l’agglomération de Longueuil)

Éric Racicot, le détective de la police de Longueuil enquêtant sur l’affaire, a déterminé qu’il y avait un homme du nom de Franklin Romine qui vivait à Montréal en 1975, lorsque Sharron a été tué.

Alors que Racicot traquait Franklin Romine, les généalogistes généalogistes du Québec retraçaient l’arbre généalogique de Romine en utilisant des données fournies volontairement aux sites d’ascendance, pour le relier à l’ADN de la scène du crime.

Ils ont découvert que Franklin Romine était décédé en 1982, mais qu’il avait deux frères vivants, qui ont tous deux accepté plus tard de fournir un échantillon d’ADN. Les frères de Romine ont également déclaré que Franklin était un homme violent qui avait des antécédents d’agressions sexuelles contre des femmes.

L’un d’eux a spontanément déclaré à la police que son frère « avait probablement tué Sharron », selon Racicot.

L’ADN des frères de Romine a confirmé les soupçons de Racicot – Franklin était probablement le tueur.

Trouver la fermeture

Lorsque le détective de la police de Longueuil a commencé à relier les points, il a ressenti une étincelle d’excitation. Racicot a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il se rapprochait d’un meurtrier qui était resté dans l’ombre pendant des décennies.

Au début, il n’arrivait pas à y croire.

« C’est à ce moment-là que vous devez compter sur la technologie, et comme vous pouvez le voir, cela fonctionne vraiment. »

Yvonne Prior brandit une affiche disparue de sa fille en 2012, 37 ans après que Sharron Prior a été retrouvée morte dans un terrain abandonné à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal. (Radio-Canada)

Les preuves ont conduit les autorités au début du mois à autoriser l’exhumation des ossements de Romine à tester.

Lorsque les résultats sont tombés, il n’y avait plus aucun doute : l’ADN de la dépouille correspondait parfaitement à l’ADN retrouvé sur les lieux du crime.

La nouvelle a donné à la famille de Sharron une certaine mesure de fermeture.

« La résolution de l’affaire Sharron ne ramènera jamais Sharron », a déclaré Doreen Prior, l’une des sœurs cadettes de Sharron, lors d’une conférence de presse. « Mais savoir que son assassin n’est plus sur cette terre et ne peut plus tuer nous amène à une sorte de fermeture. »