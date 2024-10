Un nouvel indice indique un changement majeur potentiel pour « Borderlands 4 »

Frontières 3 Boîte de vitesse

Alors que nous n’avons encore presque rien vu de Borderlands 4, le nouvel opus majeur de la série qui est censé sortir dans le courant de 2025, le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, fait maintenant allusion à quelque chose qui pourrait potentiellement changer la donne.

Cela découle d’un commentaire selon lequel Joltz, créateur de contenu Borderlands fait sur la série ayant un chargement potentiellement « transparent » un jour. Cela a amené Pitchford à répondre : « Sans couture, dites-vous ?

Oui, cela fait trois mots, mais c’est plus que ce que nous obtenons habituellement et cela peut indiquer un changement majeur dans la façon dont Borderlands est conçu, si cette interprétation est correcte. L’idée ici est qu’au lieu d’être divisé en un tas de morceaux de « niveaux » spécifiques, dans lesquels vous devrez charger et retirer chacun, Borderlands pourrait peut-être se transformer en quelque chose qui s’apparente à un monde ouvert et transparent avec différentes zones que vous parcourez une carte unique, plutôt que de la bloquer spécifiquement comme dans tous les jeux précédents.

Cela représenterait certainement un changement important pour la série, et peut-être est-il maintenant plus accessible en raison de la façon dont la technologie a progressé depuis Borderlands 3 jusqu’en 2019. Ou cela n’a jamais été une question de technologie et c’était simplement un appel de conception. cela pourrait maintenant être inversé. Quoi qu’il en soit, je pense que cela mélangerait la formule dans une série qui a cruellement besoin d’être mélangée à ce stade.

Terres frontalières 2 Boîte de vitesse

Une autre théorie alternative est que « sans couture » ​​peut faire référence à quelque chose avec le démarrage et l’arrêt du boss farm, où dans un jeu très concentré sur le boss farm, vous devez sauvegarder, quitter et recharger à chaque fois que vous souhaitez faire un nouveau combat. J’imagine quelque chose qui ressemble davantage au système de Diablo 4, où vous pouvez simplement rester au même endroit et continuer à générer le même boss à plusieurs reprises pour une agriculture beaucoup plus facile.

Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre de Borderlands 4. La série a souffert d’un embarras avec le film Borderlands particulièrement terrible et perdant de l’argent il y a quelques mois, mais même après cela, les fans se contenteront probablement de séparer les jeux qu’ils comme d’une malheureuse aventure dans le multimédia. Cela dit, il semble que le jeu doit évoluer davantage que ce que nous avons vu dans ses deux dernières suites majeures, plutôt que d’avoir la même structure, le même design et le même… humour. Je pense vraiment que l’écriture doit évoluer à ce stade.

Quant à un potentiel monde ouvert et transparent, si tel est le cas, je serais pleinement d’accord. Espérons que nous entendrons bientôt quelque chose si ce jeu est censé sortir en 2025, qui commence dans seulement deux mois.

