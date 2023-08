Un nouvel incendie incite à l’évacuation alors que les survivants des incendies de forêt de Maui reviennent après que le nombre de morts s’élève à 67

LAHAINA, Hawaï (AP) – Un nouvel incendie sur l’île hawaïenne de Maui vendredi soir a déclenché l’évacuation d’une communauté au nord-est de la zone qui a brûlé plus tôt cette semaine, a annoncé la police.

L’incendie a provoqué l’évacuation de personnes à Kaanapali à West Maui, a annoncé le département de police de Maui sur les réseaux sociaux. Aucun détail sur l’évacuation n’a été fourni dans l’immédiat.

La circulation a été interrompue plus tôt après que certaines personnes aient traversé des zones barricadées et fermées de la zone sinistrée et « soient entrées dans des scènes d’enquête actives, dangereuses et restreintes », a indiqué la police.

Le nombre de décès confirmés par les incendies de Maui cette semaine est passé à 67.

Les habitants de Maui avaient déjà commencé à retourner dans leurs quartiers pour trouver des carcasses noircies de voitures incendiées, le trottoir strié de chrome fondu puis redurci. Bloc après bloc de maisons et d’entreprises rasées. Des poteaux téléphoniques incinérés et des cages d’ascenseur s’élevant de terrains cendrés où se trouvaient autrefois des immeubles d’habitation. Un lit de camion rempli de bouteilles en verre, déformées en formes surréalistes par la chaleur furieuse.

Anthony Garcia a évalué la dévastation alors qu’il se tenait sous le banian emblématique de Lahaina, maintenant carbonisé, et a balayé des branches tordues en tas soignés à côté d’un autre tas rempli d’animaux morts – chats, coqs et autres oiseaux tués par la fumée et les flammes. D’une certaine manière, cela avait du sens dans un monde bouleversé.

« Si je ne fais rien, je vais devenir fou », a déclaré Garcia, qui a perdu tout ce qu’il possédait. « Je perds ma foi en Dieu. »

C’est la scène que les habitants ont trouvée lorsqu’ils ont été autorisés à rentrer chez eux pour faire le point sur leurs maisons et leurs vies brisées. L’incendie a ravagé certaines parties de Maui et n’était toujours pas totalement confiné et combattu par les pompiers.

Le bureau du procureur général Anne Lopez a annoncé qu’il procédera à un examen complet des politiques de prise de décision et permanentes avant, pendant et après les incendies de forêt.

« Mon ministère s’est engagé à comprendre les décisions qui ont été prises avant et pendant les incendies de forêt et à partager avec le public les résultats de cet examen », a déclaré Lopez dans un communiqué. « Alors que nous continuons à soutenir tous les aspects de l’effort de secours en cours, il est maintenant temps de commencer ce processus de compréhension. »

Les journalistes d’Associated Press ont également été témoins de la dévastation, avec presque tous les bâtiments détruits sur Front Street, le cœur de Lahaina et le centre économique de l’île. Les coqs survivants, qui sont connus pour errer dans les rues d’Hawaï, ont serpenté à travers les cendres, et il y avait un étrange embouteillage de voitures carbonisées qui n’ont pas échappé à l’enfer.

« Ça a frappé si vite, c’était incroyable », a déclaré Kyle Scharnhorst, résident, alors qu’il examinait les dégâts de son complexe d’appartements le matin. « C’était comme une zone de guerre. »

Les incendies de forêt sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’État depuis des décennies, dépassant le tsunami de 1960 qui a tué 61 personnes. Un tsunami encore plus meurtrier en 1946, qui a tué plus de 150 personnes sur la Grande Île, a incité le développement du système d’urgence à l’échelle du territoire qui comprend des sirènes, qui sonnent tous les mois pour tester leur état de préparation.

Mais de nombreux survivants d’incendies ont déclaré lors d’entretiens qu’ils n’avaient entendu aucune sirène ni reçu d’avertissement leur donnant suffisamment de temps pour se préparer, réalisant qu’ils n’étaient en danger que lorsqu’ils ont vu des flammes ou entendu des explosions à proximité.

« Il n’y a pas eu d’avertissement. Il n’y en avait absolument aucun. Personne n’est venu. Nous n’avons pas vu de camion de pompiers ni personne », a déclaré Lynn Robinson, qui a perdu sa maison.

Les dossiers de gestion des urgences d’Hawaï ne montrent aucune indication que les sirènes d’avertissement ont retenti avant que les gens ne soient obligés de courir pour sauver leur vie. Au lieu de cela, les responsables ont envoyé des alertes aux téléphones portables, aux télévisions et aux stations de radio – mais les pannes généralisées d’électricité et de téléphonie mobile ont peut-être limité leur portée.

Le gouverneur Josh Green a averti que le nombre de morts augmenterait probablement à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivraient. Les autorités ont fixé un couvre-feu de 22h00 à 6h00 samedi.

« La reprise va être extrêmement compliquée, mais nous voulons que les gens rentrent chez eux et fassent ce qu’ils peuvent pour évaluer en toute sécurité, car c’est assez dangereux », a déclaré Green à Hawaii News Now.

Alimentés par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait, au moins trois incendies de forêt ont éclaté à Maui cette semaine, traversant des broussailles desséchées recouvrant l’île.

Le plus grave a balayé Lahaina mardi et y a laissé une grille de gravats gris coincée entre l’océan bleu et les pentes verdoyantes. Des restes squelettiques de bâtiments se sont inclinés sous des toits qui ont crêpé dans l’incendie. Des palmiers ont été incendiés, des bateaux dans le port ont été brûlés et la puanteur du brûlé s’est attardée.

L’incendie de forêt devrait déjà être la deuxième catastrophe la plus coûteuse de l’histoire d’Hawaï, derrière l’ouragan Iniki en 1992, selon les calculs de Karen Clark & ​​Company, une importante société de modélisation des catastrophes et des risques.

Summer et Gilles Gerling ont cherché à sauver des souvenirs des cendres de leur maison. Mais tout ce qu’ils ont pu trouver, c’est la tirelire que le père de Summer Gerling lui avait offerte lorsqu’elle était enfant, le bracelet en jade de leur fille et les montres qu’ils se sont offertes pour leur mariage.

Leurs alliances avaient disparu.

Ils ont décrit leur peur alors que le vent fort rapprochait la fumée et les flammes. Mais ils ont dit qu’ils étaient simplement heureux qu’eux et leurs deux enfants s’en soient sortis vivants.

« C’est ce que c’est », a déclaré Gilles Gerling. « La sécurité était la principale préoccupation. Ce sont toutes des choses matérielles.

Des chiens renifleurs de cadavres ont été amenés pour aider à la recherche des morts, a déclaré le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr.

L’incendie de forêt est le plus meurtrier aux États-Unis depuis le Camp Fire de 2018 en Californie, qui a tué au moins 85 personnes et dévasté la ville de Paradise.

Le risque d’incendie de forêt à Lahaina est bien connu. Le plan d’atténuation des risques du comté de Maui, mis à jour pour la dernière fois en 2020, a identifié Lahaina et d’autres communautés de West Maui comme ayant des incendies de forêt fréquents et un grand nombre de bâtiments à risque d’être endommagés par les incendies de forêt.

Le rapport a également noté que West Maui avait le deuxième taux le plus élevé de ménages sans véhicule de l’île et le taux le plus élevé de non-anglophones.

« Cela peut limiter la capacité de la population à recevoir, comprendre et prendre des mesures rapides lors d’événements dangereux », note le plan.

Les efforts de lutte contre les incendies de Maui peuvent également avoir été entravés par un petit personnel, a déclaré Bobby Lee, président de l’Association des pompiers d’Hawaï. Il y a un maximum de 65 pompiers travaillant à tout moment dans le comté, et ils sont responsables de trois îles – Maui, Molokai et Lanai – a-t-il déclaré.

Ces équipes disposent d’environ 13 camions de pompiers et de deux camions à échelle, mais le département ne dispose d’aucun véhicule tout-terrain, a-t-il déclaré. Cela signifie que les équipes ne peuvent pas attaquer à fond les feux de brousse avant qu’ils n’atteignent les routes ou les zones peuplées.

Les responsables de l’eau de Maui ont averti les résidents de Kula et de Lahaina qui ont de l’eau courante qu’elle pourrait être contaminée et qu’ils ne devraient pas la boire – même après l’avoir fait bouillir – et ne devraient prendre que des douches courtes et tièdes « dans une pièce bien ventilée » pour éviter l’exposition à d’éventuelles vapeurs chimiques.

Mais Andrew Whelton, professeur d’ingénierie à l’Université Purdue dont l’équipe a été appelée après l’incendie de camp et l’incendie de Marshall en 2021 dans le Colorado, a déclaré que « se doucher dans de l’eau qui contient potentiellement des niveaux de déchets dangereux de benzène n’est pas conseillé » et qu’il ne faut pas l’ordre d’utilisation serait approprié jusqu’à ce que l’échantillonnage et l’analyse aient été effectués.

Lorsqu’elle s’est enfuie mardi, Lana Vierra, résidente de Lahaina, pensait que ce serait temporaire. Elle a passé le vendredi matin à remplir des formulaires d’assistance FEMA chez un parent à Haiku.

Bien qu’elle sache que la maison où elle a élevé cinq enfants a disparu, ainsi que des objets précieux comme des photos de bébé et des annuaires, elle était impatiente de revenir.

« Pour se tenir là sur vos terrains brûlés et faire tourner vos roues sur la façon d’aller de l’avant – je pense que cela donnera aux familles cette paix », a-t-elle déclaré.

Riley Curran a déclaré qu’il avait fui sa maison sur Front Street après avoir escaladé un immeuble voisin pour mieux voir l’incendie qui se précipitait. Il doute que les responsables du comté auraient pu faire plus pour éviter le désastre, car cela s’est produit si vite.

« Ce n’est pas que les gens n’ont pas essayé de faire quoi que ce soit. … Le feu est passé de 0 à 100 », a déclaré Curran.

Curran a ajouté qu’il avait grandi en Californie et qu’il avait vu d’horribles incendies de forêt, mais « je n’en ai jamais vu un manger une ville entière en quatre heures ».

Kelleher a rapporté d’Honolulu. les écrivains d’Associated Press Rebecca Boone à Boise, Idaho; Andrew Selsky à Bend, Oregon; Bobby Caina Calvan et Béatrice Dupuy à New York ; Chris Megerian à Salt Lake City; Audrey McAvoy à Wailuku, Hawaï ; Ada;m Beam à Sacramento, Californie; et Seth Borenstein à Washington y ont contribué.

Claire Rush, Ty O’neil et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press