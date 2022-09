Un nouvel incendie de forêt éclate près du feu de Keremeos Creek à l’ouest de Penticton – Kelowna Capital News

Si vous vous demandez si toute cette fumée et cette brume proviennent d’un nouvel incendie dans le sud de l’Okanagan, vous avez raison.

BC Wildfire Service répond également à un nouvel incendie à environ 15 kilomètres au nord du feu de forêt de Keremeos Creek. Le feu de forêt de Blue Mountain est actuellement estimé à 10 hectares.

Il présente un comportement agressif de rang quatre avec un front de flamme organisé et un mirage avec des taches à courte portée, a déclaré BC Wildfire.

La #BCWildfire Le service répond également à un nouvel incident situé à environ 15 kilomètres au nord du feu de forêt de Keremeos Creek. Le feu de forêt de Blue Mountain (K52229) est actuellement estimé à 10 hectares. pic.twitter.com/4D0i0NHuJB – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 3 septembre 2022

Les équipages et les moyens aériens répondent. La fumée dans la région sera très visible à cause de cet incendie de forêt et des incendies de forêt qui brûlent le long de la frontière américaine.

En plus de cela, l’incendie de Keremeos Creek a de nouveau éclaté.

L’Okanagan subit actuellement des vents violents. En raison du changement de temps, le feu de Keremeos Creek connaît une croissance du côté sud-ouest et présente un comportement de feu de rang deux et trois, a déclaré BCWS.

La fumée des grands incendies de l’autre côté de la frontière en Idaho et à Washington se déplace vers le sud de la Colombie-Britannique et le fera également au cours des prochains jours.

Un ciel brun et orange peut être vu au nord de Penticton, à travers Summerland et dans Peachland et West Kelowna depuis le nouveau feu de Blue Mountain.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022