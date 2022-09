Un nouvel impôt minimum pourrait frapper Berkshire Hathaway et Amazon le plus durement, selon une étude

Les chercheurs ont appliqué le nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15% de la loi sur la réduction de l’inflation sur les bénéfices des entreprises en 2021 et ont constaté que le fardeau ne serait ressenti que par environ 78 entreprises, Berkshire Hathaway et Amazon payant le plus.

L’étude du Centre fiscal de l’Université de Caroline du Nord a utilisé les dépôts de titres antérieurs pour cartographier la taxe, qui entrera en vigueur en janvier, sur les bénéfices 2021 des entreprises.

Les chercheurs ont découvert que le minimum de 15% aurait pris un total de 31,8 milliards de dollars à 78 entreprises en 2021. Berkshire a mené le paiement estimé avec 8,33 milliards de dollars, et Amazon suit avec 2,77 milliards de dollars dus sur la base de ses revenus de 2021.

L’étude note les limites d’examiner uniquement les données des entreprises publiques au cours d’une seule année. Les chercheurs ont reconnu que ces estimations pourraient être sujettes à changement, en particulier à mesure que les opérations de l’entreprise changent sous l’effet de la taxe en 2023.

Le président Joe Biden a promulgué la taxe minimale sur les livres, ainsi que le reste de la loi sur la réduction de l’inflation, en août. La taxe vise spécifiquement les entreprises gagnant plus d’un milliard de dollars par an.

La commission paritaire de la fiscalité avait estimé auparavant qu’il affecterait environ 150 entreprises, les coûts retombant spécifiquement sur l’industrie manufacturière. Le JCT bipartisan a également prédit 34 milliards de dollars de revenus au cours de la première année de la taxe, soit un peu plus que les revenus théoriques de 2021 estimés à l’UNC.

Selon l’étude, les taxes les plus élevées seraient payées par Ford, AT&T, eBay et Moderna, qui devraient tous plus de 1,2 milliard de dollars en paiements sur la base de leurs états financiers de 2021.