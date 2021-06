Un nouvel humain primitif découvert sur un site fossilifère d’Israël, un ancêtre de Néandertal

Des scientifiques ont trouvé des fossiles datant de 130 000 ans en Israël.

On pense que les espèces humaines nouvellement découvertes sont les ancêtres des Néandertaliens

La découverte remet en question les croyances des scientifiques sur l’évolution humaine

Des scientifiques ont déclaré jeudi avoir découvert un nouveau type d’humain précoce en Israël après avoir étudié des morceaux d’os fossilisés déterrés sur un site utilisé par une cimenterie dans le centre d’Israël.

Après avoir étudié des fossiles en Israël, les scientifiques ont déclaré avoir découvert un nouveau type d’humain primitif. Des chercheurs de l’Université de Tel Aviv et de l’Université hébraïque de Jérusalem ont déclaré à Reuters avoir trouvé des morceaux de crâne et de mâchoire inférieure avec des dents datant de 130 000 ans, remettant en question ce que nous pensions savoir sur l’arbre généalogique humain.

Le fossile découvert a été nommé Nesher Ramla Homo, d’après l’endroit au sud-est de Tel-Aviv où il a été trouvé. La nouvelle espèce a coexisté avec Homo sapiens pendant plus de 100 000 ans. Certains scientifiques ont même déclaré que les deux espèces pourraient même s’être croisées.

« La découverte d’un nouveau type d’Homo est d’une grande importance scientifique », a déclaré Israel Hershkovitz de l’Université de Tel Aviv, l’un des chefs de l’équipe qui a analysé les restes. « Cela nous permet de donner un nouveau sens aux fossiles humains précédemment trouvés, d’ajouter une autre pièce au puzzle de l’évolution humaine et de comprendre les migrations des humains dans l’ancien monde. »

La découverte a également dévoilé les caractéristiques de la nouvelle espèce, notamment ses très grandes dents et l’absence de menton. Les fossiles ont été trouvés parmi des outils en pierre et des os de chevaux et de cerfs, similaires aux groupes pré-néandertaliens en Europe.

Le crâne était plat et une analyse de forme 3D a éliminé une connexion à tout autre groupe connu. Ces découvertes remettent toutes en question la pensée originale selon laquelle nos cousins ​​évolutionnaires sont originaires d’Europe.

« C’est ce qui nous fait suggérer que ce groupe Nesher Ramla est en fait un grand groupe qui a commencé très tôt dans le temps et qui est à l’origine de l’homme de Néandertal européen », Hila May, anthropologue physique au Dan David Center et à l’Institut Shmunis de Tel. a déclaré l’Université d’Aviv.

Les experts n’ont jamais été en mesure d’expliquer pleinement comment les gènes de l’Homo sapiens étaient présents dans la première population de Néandertal en Europe, a déclaré May. Et elle pense que Nesher Ramla pourra peut-être découvrir ce mystère.

