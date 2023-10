WASHINGTON — Il y a un nouvel espoir d’approuver une aide supplémentaire à l’Ukraine après que les Républicains de la Chambre des Représentants ont résolu la paralysie de leurs présidents, et alors que certains législateurs d’extrême droite critiques à l’égard de nouveaux financements suggèrent une voie viable pour voter à ce sujet.

Il y a un mois, alors-Rep. Mike Johnson, R-La., a voté avec 93 républicains pour couper l’aide à l’Ukraine. Aujourd’hui, en tant que président, Johnson a déclaré qu’il avait demandé au personnel de la Maison Blanche de « bifurquer » l’aide à Israël et à l’Ukraine. Mais il a souligné que les États-Unis devaient stopper les avancées de la Russie.

“Nous ne pouvons pas permettre à Vladimir Poutine de l’emporter en Ukraine parce que je ne crois pas que cela s’arrêterait là”, a déclaré Johnson dans une interview sur Fox News le lendemain de sa prestation de serment. « Et cela encouragerait et donnerait probablement à la Chine les moyens de prendre des mesures à l’égard de Taiwan. Nous avons ces préoccupations. Nous n’allons pas les abandonner.

Johnson a ajouté qu’il souhaite une « responsabilité » sur la façon dont l’argent est dépensé, car les législateurs « ont une responsabilité de gestion du précieux trésor du peuple américain ».

Ses remarques, qui ont depuis circulé à Capitol Hill, apportent un nouvel optimisme aux partisans de l’aide à l’Ukraine qui pensaient que la cause était en train de s’essouffler sous le mandat de l’ancien président Kevin McCarthy. McCarthy a supprimé le financement de l’Ukraine d’un projet de loi de fin septembre sous la pression des conservateurs extrémistes qui s’opposaient à l’aide et avaient menacé de l’évincer s’il cédait aux exigences de l’administration Biden.

Mais notamment, certains de ces républicains déclarent désormais qu’ils pourraient accepter de tenir des votes séparés sur l’argent de l’Ukraine, auquel ils s’opposent, et sur l’aide à Israël, qu’ils sont favorables.

“Eh bien, il devrait certainement s’agir de questions distinctes”, a déclaré le représentant Matt Gaetz, R-Fla., à NBC News. « Nous avons beaucoup de membres qui veulent voter pour le financement de l’Ukraine. Il s’agit donc peut-être d’un vote qu’ils sont en mesure d’exercer dans le cadre de l’ordre régulier.»

Gaetz a ajouté que ce qu’il veut, ce sont des projets de loi sur un seul sujet : « Mike Johnson croit en ce principe, donc je pense qu’il est très peu probable qu’il rassemble ces choses en un seul vote. »

Les demandes des Républicains indiquent que la demande de financement supplémentaire de l’administration Biden, associant l’aide à Israël et à l’Ukraine, pourrait être déliée à la Chambre contrôlée par les Républicains. Mais un projet de loi autonome sur l’aide à l’Ukraine a de fortes chances d’être adopté car les démocrates des deux chambres soutiennent massivement l’idée et de nombreux républicains du Sénat le font également.

Le représentant Bob Good, R-Va., un autre rebelle anti-McCarthy et opposant au financement de l’Ukraine, a déclaré qu’il préférait qu’une majorité du Parti républicain de la Chambre des représentants soutienne une aide supplémentaire afin qu’elle soit soumise au vote.

“Je soupçonne que cela pourrait être adopté parce que certains républicains et démocrates le soutiennent”, a déclaré Good. «Je ne pense pas que nous devrions le présenter au débat à moins qu’il ne soit soutenu par une majorité de républicains. C’est pourquoi nous avons une Chambre majoritairement républicaine. Je ne voterais pas pour. Cependant, c’est une ville de négociation et, dans une certaine mesure, de compromis.

Good a également suggéré d’associer l’aide à l’Ukraine à des fonds destinés à la sécurité des frontières et à des changements politiques dans le système d’asile.

Les sénateurs sont ouverts à une voie différente pour l’aide à l’Ukraine

Au Sénat, où les démocrates contrôlent 51 voix et en ont besoin de 60 pour adopter une loi, de nombreux républicains sont favorables à une séparation du financement de l’Ukraine et d’Israël.

“Je veux vraiment qu’ils soient séparés”, a déclaré la sénatrice Cynthia Lummis, R-Wyo. « Il existe un besoin et un désir immenses d’agir rapidement concernant Israël. Je pense donc qu’il est important que nous avancions avec Israël – le plus tôt sera le mieux. »

Lummis, qui soutient le maintien du soutien à l’Ukraine, a déclaré qu’il devait y avoir un moyen de financer ce soutien. “C’est en quelque sorte une ligne rouge pour moi concernant l’Ukraine”, a-t-elle déclaré jeudi au Capitole. «Je ne veux pas que les citoyens des États-Unis subissent ce qu’ils vivent actuellement, c’est-à-dire vivre d’un chèque de paie à l’autre, afin de payer la guerre en Ukraine. Je veux désespérément aider l’Ukraine et je pense que c’est quelque chose que je peux soutenir, mais pas si ce n’est pas payé.»

Lummis a rejoint le sénateur Mike Braun, R-Ind., et six autres républicains la semaine dernière pour exiger que les dirigeants du Sénat séparent le financement des deux pays. Braun a déclaré jeudi que la Chambre devrait agir en premier sur le financement, et que le Sénat pourrait emboîter le pas. La Chambre haute a déjà commencé à travailler sur le projet de loi supplémentaire sur la sécurité nationale, les sénateurs pro-Ukraine des deux côtés s’engageant à donner la priorité à la demande d’aide de 60 milliards de dollars de l’administration pour l’Ukraine.

Les démocrates disent qu’ils préfèrent que l’ensemble du paquet soit soumis au vote.

“Je pense qu’il doit y avoir un mouvement puissant au Sénat, un vote écrasant et bipartite afin qu’il y ait une pression supplémentaire sur la Chambre et le nouveau président pour soumettre ce paquet au vote”, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn. ., qui s’est récemment rendu en Ukraine avec le sénateur Lindsey Graham, RS.C. “S’il est voté, je suis très, très optimiste qu’il sera adopté à une écrasante majorité.”

Un groupe de républicains du Sénat s’est réuni jeudi après-midi dans le bureau du whip républicain John Thune, RS.D., pour discuter des changements de politique à associer à la demande de financement de 13,6 milliards de dollars de l’administration pour la frontière américano-mexicaine.

Le groupe, qui comprend la principale appropriatrice républicaine du Sénat Susan Collins, R-Maine, ainsi que les sénateurs Graham, James Lankford, R-Okla. Thom Tillis, IA; et John Cornyn, R-Texas, envisagent une série d’options sur la meilleure façon de résoudre la crise frontalière, notamment en apportant des changements au processus de demande d’asile et en réformant le processus de libération conditionnelle. Il y a également des discussions sur l’embauche et la rétention d’agents de patrouille frontalière.

Graham a déclaré qu’il devait « réfléchir » à la question de savoir si séparer l’aide à l’Ukraine de la demande d’aide de 14 milliards de dollars à Israël de la Maison Blanche serait une bonne idée.

«Je ne sais pas… j’espère que [Johnson] travaillera avec nous pour trouver plus de transparence, plus, vous savez, une sorte de mission plus définie », a-t-il déclaré. “Mais permettez-moi simplement de dire que si vous débranchez l’Ukraine et pensez que nous sommes plus en sécurité et que la Chine ne sera pas plus agressive, vous faites une énorme erreur.”