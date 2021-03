Un nouvel envoyé américain exhorte à intensifier la pression sur l’armée birmane

NATIONS UNIES (AP) – La nouvelle ambassadrice américaine auprès des Nations Unies a exhorté lundi la communauté internationale à «intensifier la pression» sur l’armée birmane pour qu’elle rétablisse la démocratie lors d’une vaste conférence de presse où elle a également déclaré qu’elle espérait travailler avec la Russie et La Chine sur certaines questions clés.

Linda Thomas-Greenfield, arrivée à l’ONU jeudi dernier, a fermement réitéré la détermination du président Joe Biden à se réengager avec le monde et à faire des États-Unis à nouveau une nation qui mène.

S’exprimant le premier jour de la présidence américaine du Conseil de sécurité en mars, elle a évoqué un certain nombre d’autres points chauds mondiaux, affirmant que l’administration Biden était «déçue» que l’Iran ait commencé à restreindre les inspections internationales de ses installations nucléaires la semaine dernière.

«Nous pensons que c’est une opportunité qu’ils ont vraiment perdue et nous espérons qu’ils y reconsidéreront», a-t-elle déclaré.

Thomas-Greenfield a déclaré que Biden avait clairement indiqué «que l’Iran n’atteindra jamais l’arme nucléaire», et a également précisé que si l’Iran reprend le «plein respect» de l’accord nucléaire de 2015 dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré, «les États-Unis sont prêt à faire de même.

Téhéran a rejeté une invitation de l’Union européenne à se joindre à une réunion avec les États-Unis et les autres participants originaux à l’accord

Quant à la Corée du Nord, qui a fait face à des sanctions de plus en plus sévères du Conseil de sécurité avant l’échec des efforts de Trump pour amener le chef du pays, Kim Jong Un, à s’engager à donner des détails sur le débarras du pays des armes nucléaires, Thomas-Greenfield a déclaré que le Nord restait une menace mondiale pour la communauté internationale. paix et sécurité.

Les États-Unis ont «un intérêt vital à essayer de dissuader la Corée du Nord d’atteindre cet objectif», à se défendre contre ses provocations ou à recourir à la force, et surtout «à assurer la sécurité du peuple américain et de nos alliés», a-t-elle déclaré. L’administration Biden est en train de revoir la politique américaine à l’égard de la Corée du Nord et continuera de faire pression pour la dénucléarisation du pays, a-t-elle déclaré.

Au Moyen-Orient, Thomas-Greenfield a qualifié la situation humanitaire au Yémen déchiré par le conflit de «déchirante» et a déclaré que l’événement phare des États-Unis pendant la présidence de son conseil sera sur «la famine et la faim induites par le conflit au Yémen et en Éthiopie» le 11 mars. .

Au sujet du coup d’État du 1er février au Myanmar et de la répression militaire actuelle des manifestants, Thomas-Greenfield a réitéré le soutien des États-Unis au peuple du Myanmar, en déclarant: «Nous sommes fermement à leurs côtés.

«Nous devons intensifier la pression», a-t-elle dit, non seulement à New York mais au niveau international pour faire pression sur l’armée pour qu’elle annule le coup d’État et rétablisse le gouvernement démocratiquement élu.

Le 4 février, le Conseil de sécurité a adopté un communiqué de presse soutenant fermement le retour à la démocratie au Myanmar et appelant à la libération immédiate des détenus, dont la lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, dont le parti a massivement remporté les élections de novembre dans le pays.

Thomas-Greenfield a déclaré que le conseil prévoyait de tenir des discussions sur le Myanmar ce mois-ci, «le plus tôt possible».

«Il est clair que le monde surveille la situation en Birmanie», a-t-elle dit, en utilisant l’ancien nom du pays, «et il est clair que nous ne pouvons pas rester immobiles et regarder les gens continuer à être brutalisés et leurs droits humains détruits.

La semaine dernière, l’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitri Polyansky, a déclaré que «le tapis rouge» serait déroulé pour Thomas-Greenfield et que Moscou était prêt à travailler avec l’administration de Biden – mais «il en faut deux pour danser le tango».

Thomas-Greenfield a déclaré lundi qu’elle avait rencontré l’ambassadeur de Russie à l’ONU Vassily Nebenzia vendredi dernier et qu’elle était impatiente de travailler avec lui.

«Nous avons nos différences», dit-elle. «Mais nous avons également des domaines dans lesquels nous espérons coopérer avec les Russes, en particulier alors que nous travaillons ensemble au Conseil de sécurité pour apporter la paix, la prospérité et la sécurité dans le monde. Il nous incombe de trouver des moyens de trouver un terrain d’entente. »

Lors de l’audition du Sénat américain sur sa nomination, Thomas-Greenfield a décrit la Chine comme «un adversaire stratégique» qui menace le monde, et a qualifié une erreur un discours qu’elle a prononcé en 2019 qui faisait l’éloge des initiatives de la Chine en Afrique mais ne faisait aucune mention de ses violations des droits de l’homme. . Ce discours a suscité de vives critiques de la part de certains républicains qui ont voté contre elle en disant qu’ils craignaient qu’elle ne soit douce avec la Chine.

Interrogée lundi sur les relations américano-chinoises, elle a déclaré qu’elle avait également rencontré l’ambassadeur de Pékin Zhang Jun et l’avait qualifiée de «très complexe».

« Il y aura des domaines dans lesquels nous serons en désaccord, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme », a déclaré Thomas-Greenfield, « mais il y a des domaines où … nous espérons travailler avec les Chinois de manière coopérative », y compris sur changement climatique.

«Mais alors que nous envisageons l’évolution de nos relations … nous n’abandonnerons jamais la diplomatie pour essayer d’atteindre nos objectifs ultimes, à savoir mettre des valeurs et de la transparence dans le fonctionnement de l’Organisation des Nations Unies, et nous espérons pouvoir travailler avec les Chinois pour améliorer cela », a-t-elle dit.