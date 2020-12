Alors que les appels se multiplient pour que le président Trump pardonne au fondateur de WikiLeaks Julian Assange, une nouvelle bande révèle que malgré le fait d’avoir été salué comme un agent étranger, Assange a tenté de limiter la divulgation d’informations préjudiciables aux États-Unis.

Quelques jours après qu’un ancien employé de WikiLeaks a fait circuler le mot de passe à une tranche de câbles classifiés du Département d’État américain en 2011, Julian Assange a tenté d’entrer en contact avec Hillary Clinton, alors secrétaire d’État. L’appel téléphonique a été capturé à l’origine dans le documentaire Showtime « Risk », mais une cassette récemment publiée révèle les deux côtés de la conversation fatidique.

Dans la bande, publiée mercredi par le média conservateur Project Veritas, Assange aurait parlé à Cliff Johnson, un avocat au département d’État. Le fondateur de WikiLeaks avertit Johnson qu’une archive de 250000 câbles de département – contenant des informations classifiées – était en cours « répandre autour » l’Internet.

Assange au département d’État sur la libération de câbles diplomatiques non expurgés volés à @Wikileaks: "Nous pensons que c’est plus votre problème que le nôtre, mais nous appelons le département d’État et l’ambassade depuis plus d’un jour pour essayer d’expliquer l’urgence …" pic.twitter.com/hx5u2fSzuC – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 16 décembre 2020

Assange assure à Johnson que WikiLeaks n’était pas à l’origine de la publication, accusant un employé malhonnête de s’enfuir avec une clé de cryptage des documents. Assange exprime son inquiétude pour les employés du gouvernement américain qui pourraient être « mis à l’écart » dans la fuite et demande à Johnson d’avertir «Tout individu» qui « Devrait être averti. »

Assange est allé jusqu’à suggérer que le gouvernement américain supprime secrètement les fichiers d’Internet et propose d’aider à retrouver ces fichiers.

Un journaliste du Guardian, David Leigh, finirait par libérer la cachette un mois après la conversation d’Assange et Johnson.

Un an plus tard, Assange s’est réfugié à l’ambassade équatorienne à Londres, en Grande-Bretagne, craignant des poursuites pour agression sexuelle présumée en Suède comme prétexte à une éventuelle extradition vers les États-Unis. Il faisait à l’époque l’objet d’une enquête active des autorités américaines pour son rôle dans la publication de documents révélant d’éventuels crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan, mais n’a été inculpé d’espionnage qu’en 2019, un mois après que la police britannique l’ait traîné hors de l’ambassade.

À ce stade, Assange avait mis en colère la communauté du renseignement américain en publiant une réserve de courriels d’Hillary Clinton avant les élections de 2016, et était sans fondement accusé de travailler avec la Russie pour assurer l’élection du président Donald Trump.

Les détracteurs de WikiLeaks soutiennent depuis longtemps que le point de vente a été imprudent dans la façon dont il a traité les documents divulgués, mettant prétendument en danger les responsables américains et les troupes à l’étranger en publiant les informations sans processus éditorial approprié. Cependant, le dernier appel divulgué entre Assange et le département d’État semble démontrer le contraire.

Les partisans d’Assange font pression sur le président Trump pour qu’il pardonne au fondateur de WikiLeaks depuis son arrivée au pouvoir, et un nombre croissant de conservateurs les ont rejoints. Pour eux, Assange a été injustement persécuté par le même « État profond » qui a fait tout son possible pour faire dérailler la présidence de Trump.

Lui pardonner, soutiennent-ils, serait une gifle à l’establishment politique, aux agences de renseignement et aux médias qui ont accusé Assange de «Ingérence électorale», tout en accusant Trump de «Collusion russe», dont aucun n’a jamais été prouvé.

Le projet Veritas l’a reconnu, le fondateur James O’Keefe ayant écrit mercredi que «La pression politique se renforce pour que le président Donald Trump pardonne à Assange à la fin de son premier mandat et cette bande va un long chemin à redémarrer la façon dont il a été décrit. Un jour avant la sortie de la cassette, Project Veritas a tweeté «LES DIFFICULTÉS SONT DES HÉROS. (sic!) PASSEZ-LE. «

Les dénonciateurs sont des héros. PASSEZ-LE. – Projet Veritas (@Project_Veritas) 15 décembre 2020

Trump a regardé et retweeté les vidéos de Project Veritas sur la fraude électorale présumée par les démocrates et sur les préjugés libéraux dans les plus grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley. En tant que tel, le président est très susceptible de voir la bande Assange.

L’enregistrement a également attiré l’attention d’Edward Snowden, le lanceur d’alerte de l’Agence de sécurité nationale qui a révélé le programme de surveillance de masse de l’agence en 2013. Comme Assange, Snowden fait actuellement face à des accusations d’espionnage et a été présenté comme le bénéficiaire potentiel d’une grâce de Trump.

Cet enregistrement extraordinaire (que je n’avais jamais entendu auparavant) confirme les affirmations que @Wikileaks fait pendant des années, mais ses critiques ont rejeté comme mensonges. 1) Assange DID cherche à minimiser les risques pour les individus. 2) La libération massive de câbles a été forcée, non intentionnelle. https://t.co/zUt6MPOvQY – Edward Snowden (@Snowden) 16 décembre 2020

Traqué par ses critiques pour avoir partagé la vidéo de Project Veritas, Snowden a répliqué: «Je m’en fiche si James Clapper l’a publié – je me fiche que ce soit vrai. Je sais de première main que tout comme des sources crédibles se trompent parfois, des sources terribles peuvent faire les choses correctement. Ce qui compte le plus, ce sont les preuves.

Merci Ed. Première main ou "observation des participants" est la forme la plus pure de journalisme. "Le parti nous dit de rejeter les preuves de nos propres yeux et oreilles" – 1984 C’est une menace plus grande pour l’establishment qu’autre chose. Non pas parce que c’est faux, mais parce que c’est vrai! https://t.co/WTniZgDler – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 16 décembre 2020

Snowden a également demandé à Trump de pardonner à Assange, tandis que beaucoup des mêmes commentateurs demandant la clémence pour le fondateur de WikiLeaks veulent que Trump offre la même courtoisie à Snowden. Trump n’a pas encore donné d’indication s’il pardonnera non plus.

Snowden vit à Moscou depuis que le département d’État américain a annulé son passeport alors qu’il transitait par la capitale russe en 2013. Assange croupit actuellement dans une prison britannique, en attendant la décision d’un juge sur son extradition vers les États-Unis.

