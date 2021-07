Un nouvel enquêteur cible des responsables puissants dans Beyrouth Blast Probe

L’explosion d’août dernier s’est produite lorsque ce qui restait de 2 750 tonnes de produits chimiques dangereux qui avaient été mal stockés dans le port pendant des années a soudainement brûlé, envoyant un nuage rose en forme de champignon et envoyant une onde de pression qui a traversé Beyrouth, tuant 200 personnes, en blessant 6 000 et quartiers résidentiels très dommageables.

Les initiatives du juge Tarek Bitar sont les dernières de plusieurs tentatives infructueuses jusqu’à présent pour déterminer la cause exacte de l’explosion et en demander des comptes aux responsables.

BEYROUTH, Liban – Le juge enquêtant sur l’énorme explosion de l’année dernière dans le port de Beyrouth a décidé de convoquer une série de politiciens puissants et de responsables de la sécurité pour les interroger en tant que suspects, ce qui pourrait entraîner des poursuites pénales contre eux liées à l’explosion, le L’agence de presse nationale a déclaré vendredi.

Les victimes de l’explosion, les proches des morts et les responsables occidentaux ont appelé les autorités libanaises à enquêter sur l’explosion, mais ces efforts se sont déroulés lentement au milieu d’une résistance farouche caractéristique de puissants politiciens, laissant de nombreux Libanais craignant qu’une fois de plus les puissants échappent à leur responsabilité.

Le juge Bitar est le deuxième juge à diriger l’enquête et est susceptible de faire face aux mêmes défis que son prédécesseur : les manœuvres juridiques et de relations publiques de puissants politiciens et autres responsables au Liban qui ont longtemps agi en toute impunité, protégés par des lois qui, selon eux, les protègent. des poursuites.

Les mesures prises par le juge Bitar vendredi visaient à balayer ces protections afin qu’il puisse poursuivre son enquête.

Il a fixé une date pour interroger en tant que suspect le Premier ministre par intérim, Hassan Diab, et a demandé que le Parlement lève l’immunité de trois législateurs actuels qui ont été ministres du gouvernement dans les années qui ont suivi l’explosion : un ancien ministre des Finances, Ali Hassan Khalil ; un ancien ministre des transports, Ghazi Zaiter ; et un ancien ministre de l’Intérieur, Nouhad Machnouk.

Le juge Bitar veut interroger les trois anciens ministres sur des soupçons d’homicide avec intention probable et de négligence criminelle, a indiqué l’agence de presse d’Etat.