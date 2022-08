Un nouvel axe ? – Le New York Times

Il n’y a pas de choix facile pour les États-Unis dans cette situation.

Si Pelosi avait annulé la visite, elle aurait outrepassé les souhaits des dirigeants taïwanais. Une visite, a déclaré ma collègue Amy Qin, qui est basée à Taiwan, “renforce la légitimité de Taiwan sur la scène internationale”.

Comme l’a dit Edward Wong, un correspondant du Times qui couvre la diplomatie depuis Washington : « Les partisans du voyage affirment que ce sont les États-Unis qui envoient un message à Pékin selon lequel Taïwan est suffisamment important pour nous pour que nous nous engagions à des niveaux supérieurs. Il a décrit le voyage comme une version de “dissuasion diplomatique”, essayant de rappeler à la Chine les conséquences potentielles si elle envahissait Taïwan.

Une annulation, en revanche, aurait risqué d’envoyer le message que la Chine peut dicter les relations américaines avec Taiwan. Cela aurait le potentiel de répéter les erreurs que les États-Unis ont commises avec Poutine au cours des 20 dernières années, lorsqu’ils ont tenté à plusieurs reprises de l’apaiser.

Poutine a envahi la Géorgie, annexé la péninsule ukrainienne de Crimée, assassiné des dissidents russes et est intervenu lors de l’élection présidentielle américaine de 2016. À chaque fois, les États-Unis ont évité une confrontation majeure, en partie par crainte que cela ne déclenche une guerre plus vaste. Poutine, considérant les États-Unis et l’Europe occidentale comme faibles, a répondu l’année dernière par une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Si la Chine pense que les États-Unis ne prendront finalement pas la défense de Taïwan, les chances d’une invasion pourraient augmenter.

Mais les risques d’une approche conflictuelle sont également réels. La visite de Pelosi, par exemple, pourrait conduire des avions chinois près de Taïwan de nouvelles manières. “S’ils pénètrent dans l’espace aérien territorial de Taïwan, un incident pourrait se produire, que Xi le veuille ou non”, a déclaré au Times Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund des États-Unis.