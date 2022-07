Un nouvel autoportrait de Van Gogh découvert par rayons X en Ecosse

Commentez cette histoire Commentaire

Frances Fowle, conservatrice principale aux National Galleries of Scotland, a reçu ce qui était probablement le message texte le plus excitant de sa carrière alors qu’elle faisait la queue dans une poissonnerie un vendredi après-midi. C’était une image d’une radiographie. Pas d’os brisés – mais d’un autoportrait jusque-là inconnu de Vincent Van Gogh.

« Regardez ce que j’ai découvert », a écrit sa collègue Lesley Stevenson.

Stevenson, conservatrice à la Scottish National Gallery of Modern Art, a découvert le tableau lorsqu’elle a radiographié un autre tableau de Van Gogh, “Tête de paysanne”. avant une exposition – une étape de routine qui ne révèle normalement pas une découverte aussi importante.

Caché sous des couches de colle et de carton sur le Van Gogh se trouvait un autre tableau au verso — un portrait d’homme coiffé d’un chapeau avec une écharpe nouée autour de la gorge.

“Je l’ai vu sur-le-champ : c’était un autoportrait de Van Gogh, au dos de notre tableau”, a déclaré Fowle.

Le musée Van Gogh d’Amsterdam a examiné la radiographie du tableau récemment découvert, qui est “presque certainement” un autoportrait de Van Gogh, ont déclaré les National Galleries of Scotland dans un communiqué de presse. Pourtant, les experts recherchent des moyens de le découvrir sans endommager la peinture sous laquelle il se trouve, afin de pouvoir confirmer son authenticité.

Van Gogh était connu pour réutiliser les toiles en raison du manque de fonds, et les restaurateurs écossais pensent que c’était le cas ici. Plusieurs autres autoportraits de la période Nuenen – entre 1883 et 1885, lorsque Van Gogh vivait dans la ville du sud des Pays-Bas – ont été découverts au dos de ses peintures et sont maintenant accrochés dans des musées aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Les conservateurs soupçonnent que à un moment donné, l’autoportrait a été recouvert pour faire place à “Tête de paysanne”, une étude de 1885 pour un tableau plus grand, “Les mangeurs de pommes de terre”, largement considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de Van Gogh. Il se cachait à la vue de tous, à l’intérieur d’un tableau qui appartenait aux National Galleries of Scotland depuis plus de 60 ans.

Les conservateurs qui préparaient l’exposition sur l’art impressionniste à la Royal Scottish Academy d’Édimbourg ont déclaré qu’ils n’attendaient pas grand-chose de la radiographie.

“Il s’agit d’un type d’enquête de routine que les restaurateurs utilisent depuis un certain temps”, a déclaré Stevenson dans une interview publiée par les National Galleries pour promouvoir l’exposition – et l’éventuel nouvel autoportrait de Van Gogh. “Cela nous donne des informations sur l’évolution de la composition, s’il y a eu des changements ou non. Et voilà, nous avons été assez surpris de découvrir une peinture complètement différente dans l’image radiographique.

Les experts pensent que l’autoportrait a été recouvert de carton vers 1905, “lorsque la paysanne a été prêtée à une exposition au Stedelijk Museum d’Amsterdam”, selon un communiqué de presse. “A cette date, la paysanne était évidemment considérée comme plus ‘finie’ que l’autoportrait de Van Gogh”, a-t-il ajouté.

“Tête de paysanne” a changé de mains plusieurs fois dans les années qui ont suivi, jusqu’à ce qu’il soit acquis par des collectionneurs privés en Écosse et offert aux National Galleries en 1960.

“Sachant que [the newly uncovered self-portrait is] là – dans un tableau qui se trouve dans les National Galleries of Scotland, dans une collection qui appartient au peuple écossais – est incroyablement important et significatif », a déclaré Stevenson. “J’espère que cela encouragera les gens à venir jeter un coup d’œil.”

Les National Galleries of Scotland possèdent déjà trois œuvres de Van Gogh, peintes entre 1885 et 1889 – “et puis tout à coup, nous en avons potentiellement une autre, qui est probablement la plus excitante de toutes”, a déclaré Fowle dans la série d’entretiens publiée jeudi par le organisme d’art public.

Nous avons fait une découverte vraiment incroyable. Un autoportrait jusqu’alors inconnu de Vincent Van Gogh a été retrouvé dans notre collection. Oui, tu l’as bien lu! 🖌️👇 pic.twitter.com/NQ3zaZBqUS — Galeries nationales d’Écosse (@NatGalleriesSco) 14 juillet 2022

Ce genre de découverte “majeure” “arrive une, deux fois dans la vie d’un restaurateur”, a déclaré Stevenson.

Cette découverte particulière était “très spéciale”, a-t-elle dit, car elle pense qu’il s’agit d’un autoportrait, et “ces images de l’artiste par l’artiste ont une qualité particulière – elles sont très énigmatiques. Ils nous donnent un aperçu de la façon dont [the artist is] pensant à eux-mêmes.

L’annonce de la découverte tôt jeudi a suscité l’intérêt des utilisateurs des médias sociaux, qui plaisanté ils vérifiaient le dos des tableaux dans leurs maisons, juste au cas où ils contenaient un ou deux chefs-d’œuvre égarés.