WASHINGTON (AP) – Une paruline à poitrine baie pèse à peu près la même chose que quatre sous, mais deux fois par an, elle fait un voyage extraordinaire. Le petit oiseau chanteur parcourt près de 4 000 milles (6 437 kilomètres) entre les forêts d’épinettes du Canada et ses aires d’hivernage dans le nord de l’Amérique du Sud.

“Les oiseaux migrateurs sont ces petits globe-trotters”, a déclaré Jill Deppe, directrice principale de l’initiative des oiseaux migrateurs à la National Audubon Society.

Un nouvel atlas en ligne de la migration des oiseaux, publié jeudi, s’appuie sur un nombre sans précédent de sources de données scientifiques et communautaires pour illustrer les itinéraires d’environ 450 espèces d’oiseaux dans les Amériques, y compris les parulines.

L’outil de cartographie Bird Migration Explorer, accessible gratuitement au public, est une collaboration continue entre 11 groupes qui collectent et analysent des données sur les mouvements d’oiseaux, notamment le Cornell Lab of Ornithology, le Smithsonian Migratory Bird Center, l’US Geological Survey, l’Université de Georgetown, Colorado. State University et la National Audubon Society.

Pour la première fois, le site rassemblera des données en ligne provenant de centaines d’études scientifiques qui utilisent des balises GPS pour suivre les mouvements des oiseaux, ainsi que plus de 100 ans de données de baguage d’oiseaux recueillies par l’USGS, des observations scientifiques communautaires saisies dans la plateforme eBird de Cornell. , l’analyse génomique des plumes pour identifier les origines des oiseaux et d’autres données.

“Les vingt dernières années ont vu une véritable renaissance de différentes technologies pour suivre les migrations d’oiseaux dans le monde à des échelles qui n’étaient pas possibles auparavant”, a déclaré Peter Marra, un expert en migration d’oiseaux à l’Université de Georgetown qui a collaboré au projet.

Le site permet à un utilisateur d’entrer une espèce – par exemple, le balbuzard pêcheur – et d’observer les mouvements au cours d’une année. Par exemple, les données de 378 balbuzards pêcheurs suivis apparaissent sous forme de points jaunes qui se déplacent entre les côtes de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud alors qu’une barre de calendrier défile à travers les mois de l’année.

Ou les utilisateurs peuvent entrer la ville où ils vivent et cliquer ailleurs sur la carte pour une liste partielle des oiseaux qui migrent entre les deux endroits. Par exemple, les balbuzards pêcheurs, les goglus et au moins 12 autres espèces migrent entre Washington, DC et Fonte Boa, au Brésil.

Au fur et à mesure que de nouvelles données de suivi seront disponibles, le site continuera à se développer. Melanie Smith, directrice du programme pour le site, a déclaré que la prochaine phase d’expansion ajoutera plus de données sur les oiseaux marins.

Michael Herrera, résident de Washington, DC, a commencé à observer les oiseaux il y a environ quatre mois et est rapidement devenu accro. “C’est presque comme ce monde caché qui est juste devant vos yeux”, a-t-il déclaré. “Une fois que vous commencez à y prêter attention, tous ces détails qui ressemblaient à un bruit de fond prennent soudain un sens.”

Herrera a déclaré qu’il était impatient d’en savoir plus sur les routes migratoires des oiseaux d’eau dans la région médio-atlantique, comme les grands hérons et les grandes aigrettes.

Marra de Georgetown espère que l’engagement du public aidera à mettre en lumière certains des défis de conservation auxquels sont confrontés les oiseaux, notamment la perte d’habitat et le changement climatique.

Au cours des 50 dernières années, la population d’oiseaux aux États-Unis et au Canada a chuté de près de 30 %, les espèces migratrices étant confrontées à certains des déclins les plus prononcés.

Suivez Christina Larson sur Twitter à @larsonchristina.

Christina Larson, Associated Press