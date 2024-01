Un nouvel antidépresseur pourrait restaurer la capacité du corps à combattre le cancer

Des scientifiques chinois ont démontré un nouveau type d’antidépresseur pourrait également avoir le potentiel de restaurer la capacité du corps à combattre certains types de cancer.

En combinaison stratégique avec des médicaments antitumoraux, le chlorhydrate d’ansofaxine, un antidépresseur oral, semble inhiber la croissance des cellules cancéreuses du côlon dans les cultures cellulaires et chez la souris, renforçant ainsi le système immunitaire et induisant une forme de mort cellulaire programmée.

Encore en train d’être testé sur des humains, on ne sait pas comment les résultats se traduiront par un véritable traitement contre le cancer.

Cela dit, les chercheurs ont découvert que le chlorhydrate d’ansofaxine améliorait certaines cellules chez la souris, appelées CD8+T, qui sont les effecteurs les plus puissants de la réponse immunitaire anticancéreuse. De plus, les souris participant à l’étude ont montré une proportion accrue de cellules tueuses naturelles et de macrophages dans leur rate et leur tumeur, inhibant finalement la croissance de leur cancer.

Lorsque les chercheurs ont administré à la fois de l’ansofaxine et un traitement d’immunothérapie anticancéreuse à des souris, l’équipe a pu éliminer complètement les tumeurs de 20 % de leur échantillon, produisant ainsi une immunité à long terme.

“Dans l’ensemble”, l’équipe conclut“nos travaux suggèrent que le chlorhydrate d’ansofaxine combiné pourrait constituer une approche prometteuse pour le traitement du cancer.”

En tant qu’antidépresseur, chlorhydrate d’ansofaxine a passé avec brio les essais cliniques de phase III et est approuvé pour le traitement du trouble dépressif majeur en Chine. Aux États-Unis, le médicament oral est actuellement examiné par les responsables de la Food and Drug Administration.

Ce qui distingue ce médicament des autres antidépresseurs est son approche en trois volets pour lutter contre la dépression. Non seulement le médicament inhibe la recapture de la sérotonine, mais il ralentit également la recapture de la noradrénaline et de la dopamine.

Un antidépresseur similaire, la fluoxétine, est également un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. souris étudesil peut également être associé à des médicaments anticancéreux pour contrôler quelque peu la croissance tumorale en induisant la mort des cellules cancéreuses.

La fluoxétine, cependant, est un médicament plus ancien qui agit lentement et peut parfois entraîner des effets secondaires désagréables.

Jusqu’à présent, l’ansofaxine semble compenser ces limitations, mais son rôle dans l’immunothérapie du cancer est largement inconnu.

Preuve montre que la dépression et d’autres formes de stress psychologique sont des facteurs de risque favorisant la croissance des cancers, probablement en supprimant les réponses immunitaires, mais il est plus difficile de confirmer si les antidépresseurs peuvent aider à combattre ce risque.

Peu études ont étudié la question de manière rigoureuse auprès de participants humains, et il est difficile de tirer des conclusions des résultats de ces expériences.

En 2022l’antidépresseur sertraline (un autre inhibiteur de la recapture de la sératonine) a montré un potentiel anticancéreux contre plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines, notamment les cellules cancéreuses du poumon, colorectales, du sein, hépatocellulaires, leucémiques, cérébrales, cutanées, buccales, ovariennes et de la prostate.

Quoi de plus, en 2021un type d’antidépresseur plus ancien appelé inhibiteur de la monoamine oxydase s’est également avéré renforcer la réponse immunitaire d’une souris au cancer.

Il est important de noter que les antidépresseurs ne semblent pas agir à eux seuls dans la lutte contre le cancer. Ils doivent être associés à des médicaments anticancéreux qui empêchent les tumeurs de se cacher du système immunitaire de l’organisme.

Une fois que le système immunitaire parvient à identifier le tissu cancéreux, l’utilisation d’antidépresseurs semble produire davantage de molécules toxiques pour les cellules cancéreuses.

Cette ligne de recherche en est encore à ses balbutiements, mais les premières études suggérer que les antidépresseurs peuvent d’une manière ou d’une autre renforcer les médicaments anticancéreux en influençant les voies métaboliques des cellules cancéreuses, bien que d’autres études suggèrent provisoirement que l’utilisation d’antidépresseurs peut en réalité provoquer le cancer.

Jusqu’à ce que davantage de recherches soient effectuées, il n’y a pas grand-chose à dire ou à faire en pratique clinique.

L’étude a été publiée dans Frontières de la pharmacologie.