Un nouvel anime dévoilé au NYCC 2023

Dragon Ball Super adaptation animée s’est terminé il y a plus de cinq ans, et bien que la franchise ait été maintenue en vie avec divers jeux, films, et une série Web, il n’y a pas eu de véritable épisode d’anime principal depuis. Heureusement, cela est sur le point de changer considérablement avec la sortie de Dragon Ball Daima.

Présenté comme une histoire originale du créateur de la série Akira Toriyama, Daïma verra Goku et d’autres guerriers Z comme Piccolo, Vegeta et Bulma (et une grande partie de leur casting de soutien étendu) devenir de jeunes enfants grâce à un mystérieux méchant utilisant les Dragon Balls. Fans de longue date de la franchise peut rappelez-vous que cela ressemble à la prémisse de Dragon Ball GT, la suite exclusive à l’anime Dragon Ball Z en 1996. Que ce soit Daïma apportera quoi que ce soit de cette série n’est pas clair, mais c’est un peu méta, étant donné que l’ensemble de Dragon Ball L’entreprise aura 40 ans l’année prochaine lorsque la série sortira.

Bande-annonce de « Dragon Ball DAIMA » / Automne 2024

Pendant celui de Daima révélé lors du panel Comic-Con de Toei Animation à New York, le producteur exécutif Akio Iyoku a déclaré que Toriyama avait prévu « des épisodes entièrement nouveaux » pour le scénario. En général, le créateur aurait été « profondément impliqué » au-delà de sa capacité habituelle à esquisser l’histoire générale et la conception des personnages. Notamment, le spectacle sera un retour à la 2D après le style de fusion CG/3D de l’année dernière. Dragon Ball Super : Super Héros film. Heureusement, il ne semble pas que l’esprit classique de la série ni les superbes visuels aient été perdus au cours de la transition.

Dragon Ball Daima sortira à l’automne 2024.

