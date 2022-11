Un nouvel angle de caméra montre une “faute tactique” commise à l’approche du but de l’Australie contre la Tunisie… par l’arbitre

L’Australie est sortie de sa victoire sur la Tunisie avec de bonnes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les Socceroos seront satisfaits de la façon dont ils ont rebondi après une défaite 4-1 contre la France plus tôt dans la semaine – et surtout de la nature du but de Mitchell Duke, l’un des meilleurs du tournoi jusqu’à présent.

Mais un nouvel angle de la préparation du but – non montré à ceux qui regardent le match de la Coupe du monde en direct – peut laisser les supporters tunisiens se sentir mal à l’aise.

Il montre que tandis que l’Australie lançait son attaque, la route de l’arbitre allemand Daniel Siebert croisait celle du milieu de terrain tunisien Ellyes Skhiri alors qu’il pourchassait l’Australien Riley McGree.

Le pied traînant de Siebert a clairement fait trébucher Skhiri, laissant à McGree l’espace pour jouer un ballon large – une “pré-assistance” qui a mené directement au but.

La BBC a posté la vidéo après le match :

Certains fans ont estimé que le jeu aurait dû être arrêté, avec un tweet: “Le jeu devrait sûrement s’arrêter et reprendre avec une balle tombante, comme si la balle touchait l’arbitre ?”

Cependant, il n’y a pas de règles spécifiques qui disent que cela devrait arriver – et il n’est pas clair que Skhiri aurait attrapé McGree et affecté le jeu.

L’Australie compte désormais trois points, avant son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde contre le Danemark mercredi. La Tunisie n’a qu’un point et doit battre la France, actuelle tenante du titre, mercredi, pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.