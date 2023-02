Un nouvel algorithme d’IA aide à trouver 8 signaux radio de l’espace

Un nouvel algorithme d’intelligence artificielle créé par un étudiant de Toronto aide les chercheurs à rechercher des signes de vie dans les étoiles.

Peter Xiangyuan Ma, étudiant de premier cycle et chercheur à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il avait commencé à travailler sur l’algorithme alors qu’il était en 12e année pendant la pandémie.

“Je cherchais juste des projets et j’étais intéressé par l’astronomie”, a-t-il déclaré à CTV News Toronto.

L’idée était d’aider à faire la distinction entre les signaux radio technologiques créés par les technologies humaines et les signaux qui provenaient potentiellement d’autres formes de vie dans l’espace.

« Ce que nous recherchons, ce sont des signes technologiques indiquant si l’expéditeur est intelligent ou non. Et si peu surpris pour nous, nous continuons à nous retrouver », a expliqué Ma. “Nous ne voulons pas regarder nos propres signaux bruyants.”

En utilisant cet algorithme, Ma a déclaré que les chercheurs ont pu découvrir huit nouveaux signaux radio émis par cinq étoiles différentes à environ 30 à 90 années-lumière de la Terre.

Ces signaux, a déclaré Ma, disparaîtraient lorsque les chercheurs détourneraient le regard, ce qui exclut, pour la plupart, les interférences d’un signal provenant de la Terre. Quand ils sont revenus dans la zone, le signal était toujours là.

“Nous sommes tous très méfiants et nous nous grattons la tête”, a-t-il déclaré. « Nous avons prouvé que nous avions trouvé des choses que nous voulions trouver… maintenant, qu’est-ce qu’on fait de tout ça ? C’est une autre question distincte.

Steve Croft, scientifique du projet Breakthrough Listen on the Green Bank Telescope, l’institut dont les données open source ont inspiré l’algorithme de Ma, a déclaré que trouver des signaux radio dans l’espace, c’est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin.

“Vous devez reconnaître la botte de foin elle-même et vous assurer de ne pas jeter l’aiguille lorsque vous regardez les morceaux de foin individuels”, a déclaré Croft, qui a collaboré aux recherches de Ma, à CTV News Toronto.

Une image du télescope Green Bank est visible ici. (Credit Breakthrough Listen / Steve Croft)

Croft a déclaré que les algorithmes utilisés pour découvrir ces signaux doivent tenir compte de plusieurs caractéristiques, y compris la position d’où ils viennent dans le ciel et si la transmission change ou non avec le temps, ce qui pourrait indiquer si elle provient d’une planète ou d’une étoile en rotation.

“L’algorithme développé par Peter nous a permis de le faire plus efficacement”, a-t-il déclaré.

Le défi, dit Croft, est de reconnaître que des faux positifs peuvent exister malgré un signal répondant à ces critères. Ce qui pourrait être des signes de vie extraterrestre pourrait aussi n’être qu’un “morceau de foin aux formes étranges”, a-t-il ajouté.

“Et c’est pourquoi nous devons revenir en arrière et regarder à nouveau et voir si le signal est toujours là. Et avec ces exemples particuliers que Peter a trouvés avec son algorithme, le signal n’était pas là quand nous avons de nouveau pointé le télescope. Et donc nous ne pouvons en quelque sorte pas dire d’une manière ou d’une autre, est-ce que c’est authentique ? »

Les chercheurs recherchent dans le ciel des signaux générés par la technologie depuis les années 1960, cherchant des milliers d’étoiles et de galaxies à la recherche de signes de vie intelligente. Le processus s’appelle “SETI” ou “la recherche d’intelligence extraterrestre”.

Mais les interférences de nos propres signaux radio se sont toujours révélées être un défi. Croft dit que la plupart des technologies ont une sorte d’élément d’onde Bluetooth ou sans fil qui crée de l’électricité statique, ce qui nécessite de collecter de plus grandes quantités de données.

“C’est un défi, mais l’informatique fournit également la solution”, a-t-il déclaré.

“Ainsi, l’informatique et en particulier les algorithmes d’apprentissage automatique nous donnent le pouvoir de rechercher dans cette grosse botte de foin, à la recherche de l’aiguille d’un signal intéressant.”

Ma a déclaré que même si nous n’avions pas encore trouvé de “technosignal”, nous ne devrions pas abandonner. La prochaine étape consisterait à utiliser plusieurs types d’algorithmes de recherche pour trouver de plus en plus de signaux à étudier.

Peter Ma est vu sur cette photo prise en 2021. (Adar Kahiri)

Alors que le “rêve” est de trouver des preuves de la vie, Ma dit qu’il est plus concentré sur les efforts scientifiques de recherche active.

Ce sentiment est repris par Croft, qui a déclaré qu’il était le plus fascinant de travailler pour répondre à la question de savoir si les humains sont seuls dans cet univers.

« Je ne me présente pas au travail tous les jours en pensant que je vais trouver des extraterrestres, mais je me présente au travail. Donc, vous savez, j’ai une sorte d’optimisme.