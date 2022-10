Un nouvel algorithme développé en Australie mesure la qualité de la marche

Des chercheurs de Neuroscience Research Australia et de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud ont mis au point un algorithme qui fournit une mesure précise de la stabilité et de la vitesse de la marche.

DE QUOI S’AGIT-IL

Surnommé Watch Walk, l’algorithme de biomarqueur numérique de la marche mesure la marche avec l’accéléromètre intégré d’une montre intelligente. Il mesure des aspects de la manière de marcher d’un individu, tels que la posture, la cadence, la vitesse et la longueur de la foulée, ce qui offre potentiellement des informations sur son état de santé général et son déclin fonctionnel, et prédit sa probabilité de chute.

Il a été créé à partir de données de mouvement générées par des capteurs de poignet portés par 101 participants à l’étude âgés de 19 à 81 ans.

La validité de l’algorithme a ensuite été testée dans une autre étude impliquant environ 79 000 participants de la base de données UK Biobank. Les participants âgés de 46 à 77 ans ont reçu pour instruction de porter des appareils au poignet pendant une semaine pour enregistrer leurs mouvements, qui ont été classés en marche, course, activité immobile ou non spécifiée du bras. Cette étude a ensuite trouvé l’algorithme Watch Walk pour mesurer précisément ces mouvements.

Selon les chercheurs, leur étude en deux étapes a été la première à tester à grande échelle un algorithme de mesure de la marche dans des environnements réels.

Une application mobile Watch Walk est actuellement en cours de développement et devrait être publiée “fin 2023”.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chutes contribuent grandement aux cas de blessures hospitalisées et sont la principale cause de décès par blessure en Australie. Les chutes nécessitant une hospitalisation sont courantes chez les personnes âgées, environ trois personnes sur 10 de plus de 65 ans faisant au moins une chute chaque année.

Les chercheurs de NeuRA et UNSW Medicine & Health pensaient que la façon dont les gens marchent peut être un indicateur de leur santé. “Par exemple, les personnes qui marchent plus lentement, rarement, par petits pas ou sur des distances plus courtes sont généralement plus susceptibles de tomber”, a déclaré Lloyd Chan, l’un des principaux auteurs de l’étude.

Bien qu’il existe des mesures numériques de la marche, celles-ci sont généralement adaptées à la marche sur des tapis roulants et des passerelles de longueur fixe et “n’évaluent pas avec précision la marche à partir d’activités de marche dans des environnements réels”, ont noté les chercheurs.

“La croissance de la technologie des appareils portables au cours des dernières années a fourni une méthode accessible et accessible de prévention des chutes chez les personnes âgées. Watch Walk démontre que cette technologie peut également être très précise dans des contextes réels”, a déclaré Stephen Lord, professeur et directeur principal. chercheur à NeuRA et UNSW Medicine & Health.

APERÇU DU MARCHÉ

L’année dernière, un développeur australien de technologies portables Spacetalk a introduit une fonction de détection de chute dans ses montres connectées LIFE pour les seniors. Les appareils Spacetalk LIFE sont dotés d’accéléromètres intelligents et de capteurs gyroscopiques intégrés qui enregistrent et transmettent en continu les données des mouvements, de la vitesse et de l’altitude de l’utilisateur aux serveurs de données de l’entreprise. Celles-ci sont utilisées comme données de base pour calculer le risque de chute de l’utilisateur.