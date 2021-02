Coldplay semble prêt à revenir sur la scène musicale après avoir travaillé sur de nouvelles pistes pendant le verrouillage.

Le groupe de vente de disques multimillionnaire – composé de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman et Will Champion – a sorti un album pour la dernière fois en 2019.

Mais maintenant, le groupe aurait déposé le nom de Music Of The Spheres – ce qui incite à spéculer sur le fait que ce sera le titre de leur neuvième album studio.

La nouvelle spéculation ajoute de l’intégrité aux rumeurs des fans selon lesquelles une nouvelle musique est en préparation ces dernières semaines et espère qu’un nouveau disque suivra leur palmarès en tête de la dernière sortie, Everyday Life.







(Image: Getty Images)



Une source a déclaré au Sun: «Chris et Cie ont donné des indices depuis un certain temps, mais maintenant, ils ont enfin décollé.

«Ils ont été occupés à travailler sur de la nouvelle musique pendant le verrouillage et tout aboutira au disque, qui a pour titre provisoire Music Of The Spheres.

«Chris et le groupe ont maintenant officiellement déposé le nom prêt pour un album.







(Image: Getty Images)



«Cela comprend également la marchandise et tout ce dont ils auraient besoin pour une tournée. C’est une période vraiment excitante pour toutes les personnes impliquées. »

Les fans ont spéculé sur le fait que de la nouvelle musique arriverait peu après rien d’un indice apparent sur le dernier album.

La sortie vinyle de l’album Everyday Life contient le titre Music Of The Spheres écrit sur l’illustration.

Alors qu’une quatrième légende miniature indiquant «Coldplay à venir» a amené les fans à deviner que c’était le nom du prochain album révélé tôt.

Cette année marque le 23e anniversaire de Coldplay sur la scène musicale avec son premier EP, Safety, sorti en 1998.

Le groupe a sorti le single Shiver en 2000 et le premier album Parachutes la même année.

Depuis, ils ont vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, chacun de leurs albums étant jusqu’à présent en tête des charts britanniques.