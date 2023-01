Un nouvel agent pathogène probablement responsable de la mortalité massive des crabes – étude britannique

Il y a eu une mortalité massive de crabes, de homards et d’autres crustacés au large des côtes du nord-est de l’Angleterre, d’octobre à décembre 2021.

Une nouvelle étude a mis en lumière les causes de la mortalité massive des crabes, homards et autres crustacés fin 2021.

Une efflorescence algale nocive et des polluants industriels liés au dragage avaient été suspectés.

Une étude commandée par le gouvernement par des experts indépendants a attribué les décès à un agent pathogène.

Qu’est-ce qui a causé la mort massive de crustacés au large des côtes du nord-est de l’Angleterre fin 2021 ? Une nouvelle découverte vendredi a soulagé le gouvernement, qui développe un nouveau “port franc” phare dans la région.

La zone franche de Teesside est l’une des nombreuses prévues qui visent à montrer les “libertés post-Brexit” de la Grande-Bretagne dans le commerce, selon le gouvernement.

Certains parlementaires ont appelé cette semaine à la suspension du dragage sur ce site et sur d’autres sites de port franc au cas où il serait la cause d’une mortalité massive de crabes, de homards et d’autres crustacés d’octobre à décembre 2021.

Une première étude menée par des scientifiques du gouvernement sur le phénomène mystérieux a mis en cause une “prolifération d’algues nuisibles d’origine naturelle” s’étendant des villes de Hartlepool à Whitby.

Ensuite, une étude d’universitaires soutenue par l’industrie de la pêche a pointé un polluant industriel appelé pyridine, possiblement lié au dragage.

Teesside a toujours été associé à l’industrie lourde, en particulier aux usines chimiques.

Mais la dernière étude commandée par le gouvernement par des experts indépendants a déclaré qu’il était “aussi probable qu’improbable qu’un agent pathogène nouveau dans les eaux britanniques” soit la cause des décès, avec des symptômes tels que des contractions chez les crustacés mourants.

“Une maladie expliquerait la durée plus longue de cet incident, la propagation géographique plus large de l’incident et les contractions bien sûr”, a déclaré l’un des experts, Tammy Horton du Centre national d’océanographie, lors d’un point de presse.

Le rapport a révélé qu’une prolifération d’algues était “peu probable” et qu’il était “très peu probable” que la pyridine ou un autre polluant toxique ait causé la mort des crabes.

Le dragage d’entretien, nécessaire pour maintenir le port ouvert, était également “très peu probable” comme cause, ne générant pas suffisamment de pyridine ou d’autres produits chimiques toxiques pour tuer les crabes.

“Beaucoup de ces sédiments contiennent des polluants organiques persistants” provenant de l’industrie lourde dans le passé, a déclaré Crispin Halsall, professeur de chimie organique environnementale à l’Université de Lancaster, lors du briefing.

Mais il a souligné qu'”il n’y a aucune preuve que ces produits chimiques seront libérés à des concentrations susceptibles de provoquer une toxicité aiguë”.

Le maire conservateur élu de Tees Valley, Ben Houchen, a salué le rapport, affirmant que le port franc créerait de nouveaux emplois dans une région dévastée par la fermeture d’une ancienne aciérie.

“Le lavage en 2021 a été dévastateur pour notre communauté de pêcheurs – l’une de nos industries les plus fières avec certaines des personnes les plus travailleuses de Teesside”, a-t-il déclaré.

“Leur industrie a été ruinée par une catastrophe naturelle et il est maintenant essentiel que (le) gouvernement s’engage et les soutienne pour se remettre des événements d’octobre 2021.”