Un nouvel accord mondial sur le climat conclu lors d’une conférence en Égypte

Les réparations climatiques, ou le financement des « pertes et dommages », est une question très controversée et émotive qui est considérée comme une question fondamentale de la justice climatique.

Les ministres du gouvernement et les négociateurs de près de 200 pays ont finalement conclu dimanche un accord visant à maintenir en vie un objectif de chauffage mondial d’une importance cruciale.

Le nouvel accord politique réaffirme les efforts visant à limiter la hausse de la température mondiale au seuil de température crucial de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels et la création d’un nouveau fonds “pertes et dommages” qui indemniserait les pays pauvres victimes de conditions météorologiques extrêmes aggravées par changement climatique.

Le sommet sur le climat de la COP27, qui a duré deux semaines, s’est tenu dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, dans un contexte d’augmentation événements météorologiques extrêmesdes conflits géopolitiques et une aggravation de la crise énergétique.

Les délégués ont eu du mal à parvenir à un consensus sur un éventail de questions, alors même qu’une multitude de rapports de l’ONU étaient publiés avant la conférence. rendu clair à quel point la planète est proche d’une dégradation irréversible du climat.

L’ampleur de la division entre les envoyés pour le climat a vu les pourparlers se poursuivre au-delà de la date limite de vendredi, les militants accusant les États-Unis de jouer un “profondément obstructif” rôle en bloquant les demandes des pays en développement. L’accord final a été conclu aux premières heures du dimanche matin après des négociations tendues tout au long de la nuit, avec de nombreux délégués épuisés au moment où l’accord a été annoncé.

Certains des principaux points de friction comprenaient des batailles pour savoir si tous les combustibles fossiles ou uniquement le charbon devaient être nommés dans le texte de la décision et s’il fallait créer un fonds “pertes et dommages” pour les pays touchés par des catastrophes alimentées par le climat.

La question très controversée et émotive des pertes et dommages a dominé les pourparlers négociés par l’ONU et beaucoup ont estimé que le succès de la conférence dépendait de l’obtention par les pays riches d’un accord pour créer un nouveau fonds.

Le sommet est entré dans l’histoire en tant que premier à voir officiellement le sujet du financement des pertes et dommages figurer à l’ordre du jour de la COP27. La question a été soulevée pour la première fois par les pays vulnérables au climat il y a 30 ans.

Levant l’espoir d’une percée sur les pertes et dommages par la suite, l’Union européenne a déclaré jeudi soir qu’elle serait prête à soutenir la demande du groupe G-77 de 134 pays en développement de créer un nouveau fonds de réparation.

La proposition a été bien accueillie par certains pays du Sud, bien que les militants aient qualifié l’offre de “pilule empoisonnée”, étant donné que le bloc a déclaré qu’il n’était disposé à fournir une aide qu’aux “pays les plus vulnérables”.

Les pays riches s’opposent depuis longtemps à la création d’un fonds pour faire face aux pertes et dommages et de nombreux décideurs craignent que l’acceptation de la responsabilité ne déclenche une vague de poursuites judiciaires de la part des pays en première ligne de l’urgence climatique.