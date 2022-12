Un nouvel accord de licence conclu par Apple et Ericsson met fin à une querelle de brevets qui a débuté en 2015

Apple et Ericsson mettent fin à une querelle de brevets de plusieurs années en commençant par un nouvel accord de licence entre les deux sociétés. Selon un nouveau rapport de ReuterEricsson a annoncé qu’il avait conclu un accord mondial de licence de brevet avec Apple qui comprend «des licences croisées mondiales pour les technologies brevetées essentielles aux normes cellulaires».

Le nouvel accord de licence intervient après des années de litiges juridiques sur les brevets entre Apple et Ericsson. En 2015, Apple a poursuivi Ericsson pour avoir prétendument exigé des redevances excessives pour la technologie LTE. Plus tard cette année-là, Ericsson et Apple ont réglé ce différend. Avance rapide jusqu’à cette année, Apple et Ericsson se sont poursuivis pour des brevets et des équipements 5G.

Le règlement met fin à tous les litiges juridiques liés aux brevets en cours entre les parties.

Avec le nouvel accord, les prévisions d’Ericsson pour le quatrième trimestre concernant les revenus des droits de propriété intellectuelle (y compris Apple et autres) sont estimées entre 5,0 et 5,5 milliards de SEK (530,3 millions de dollars – 578,5 millions de dollars).

