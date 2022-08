Un nouveau virus Langya découvert en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Une équipe internationale de scientifiques a identifié un nouveau virus qui aurait probablement été transmis à l’homme après avoir infecté des animaux pour la première fois, dans un autre débordement zoonotique potentiel moins de trois ans après le début de la pandémie de coronavirus. Une étude évaluée par des pairs publiée dans le New England Journal of Medicine a détaillé la découverte du virus Langya après qu’il a été observé dans 35 échantillons de patients prélevés dans deux provinces de l’est de la Chine. Les chercheurs – basés en Chine, à Singapour et en Australie – n’ont trouvé aucune preuve que le virus se soit transmis entre les personnes, citant en partie la petite taille de l’échantillon disponible. Mais ils ont émis l’hypothèse que les musaraignes, petits mammifères qui se nourrissent d’insectes, auraient pu héberger le virus avant qu’il n’infecte les humains.

Le premier échantillon de virus Langya a été détecté fin 2018 chez un agriculteur de la province du Shandong qui cherchait un traitement contre la fièvre. Sur environ sur une période de deux ans, 34 autres personnes ont été infectées dans le Shandong et le Henan voisin, la grande majorité étant des agriculteurs.

Le séquençage génétique du virus a ensuite montré que l’agent pathogène fait partie de la famille des hénipavirus, qui compte cinq autres virus connus. Deux sont considérés comme très virulents et sont associés à des taux de létalité élevés, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Mais aucun des patients de Langya n’est décédé, selon l’étude.

Parmi les 35 patients, 26 se sont avérés infectés uniquement par le virus Langya. Tous les 26 avaient de la fièvre, avec environ la moitié montrant de la fatigue, une diminution du nombre de globules blancs et de la toux. Les symptômes plus graves comprennent une altération des fonctions rénales et hépatiques.

Les chercheurs ont également testé 25 espèces de petits animaux sauvages pour le virus Langya. Son matériel génétique a été “principalement détecté” chez les musaraignes, ce qui a conduit l’équipe à suggérer les petits mammifères sont un «réservoir naturel» du virus.

La surveillance des maladies n’a pas indiqué de sources d’exposition communes aux personnes infectées, et elles n’ont pas non plus été en contact étroit les unes avec les autres, ce qui suggère que l’infection humaine peut s’être produite de manière “sporadique”, ont écrit les chercheurs.

François Balloux, professeur de biologie des systèmes informatiques à l’University College de Londres qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que le virus Langya ne semble pas du tout “ressembler à une répétition de Covid-19”. Il a noté sur Twitter que le nouveau virus est beaucoup moins mortel que les autres hénipavirus et “ne se transmet probablement pas facilement d’homme à homme”. .

Mais cette découverte sert “encore un autre rappel de la menace imminente causée par les nombreux agents pathogènes circulant dans les populations d’animaux sauvages et domestiques qui ont le potentiel d’infecter les humains”, a ajouté Balloux.

Les virus qui se transmettent des animaux aux humains ne sont pas rares. Selon les scientifiques, environ 70 % des maladies infectieuses émergentes chez l’homme sont d’origine zoonotique, et près de 1,7 million de virus non découverts pourraient exister chez les mammifères et les oiseaux. Les virus Hendra et Nipah, deux hénipavirus avec des taux de mortalité élevés, peuvent être contractés par contact étroit avec des chevaux, des porcs et des chauves-souris malades.

Les scientifiques qui étudient les maladies zoonotiques avaient averti avant même la pandémie de coronavirus que des pratiques telles que le commerce non réglementé d’espèces sauvages, la déforestation et l’urbanisation ont rapproché les gens des animaux, augmentant ainsi les risques de propagation virale.