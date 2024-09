Un nouveau viol signalé toutes les heures à Londres — RT World News

Les associations caritatives affirment que le chiffre réel est bien plus élevé, certains crimes n’étant pas signalés à la police.

Selon les données de la police publiées vendredi, un viol est signalé toutes les heures à Londres. Près de 8 800 cas ont été traités en 2023, soit une moyenne de 24 par jour.

Les chiffres ont été obtenus par la BBC grâce à des demandes d’accès à l’information et font état de 11 000 autres signalements d’infractions sexuelles.

Le nombre total a augmenté de 14 % au cours des cinq dernières années pour atteindre près de 20 000 en 2023, ce qui signifie que des violences sexuelles ou des viols ont été signalés à la police toutes les 26 minutes et demie, en moyenne.

Les organismes caritatifs qui s’intéressent à la protection des enfants et des femmes contre la violence sexuelle affirment que l’ampleur réelle de ces incidents est bien plus élevée.

Le centre d’aide aux victimes de viol basé à Londres a qualifié ces conclusions « effroyable, » disant à la BBC que « Un changement urgent est nécessaire. »

Selon l’association, seule une femme sur six qui a été violée dénonce le crime. Chez les hommes, ce chiffre serait d’une sur cinq. Seule une victime sur quatre dénoncera les autres types d’agression sexuelle.

De manière choquante, les statistiques de la police révèlent également que plus de 4 300 enfants ont déclaré avoir été victimes de viol ou d’agression sexuelle en 2023.

Expliquant une forte augmentation des abus commis par des moins de 18 ans, le responsable du Conseil national des chefs de police pour la protection de l’enfance, Ian Critchley, a déclaré en février qu’une augmentation des agressions sexuelles sur des enfants par d’autres enfants pourrait être attribuée à une « toxique » la culture en ligne, comme la pornographie violente.















La police et les autorités attribuent également cette augmentation à une dénonciation plus fréquente des infractions. Selon les statistiques, les accusations pour crimes sexuels ont considérablement augmenté ces dernières années. En 2018, 818 accusations ont été portées, contre 800 l’année suivante, mais elles ont régulièrement augmenté depuis pour atteindre plus de 1 400 en 2023.

En août, le ministère de l’Intérieur britannique a déclaré que les infractions de viol ayant donné lieu à une inculpation étaient celles qui prenaient le plus de temps à enquêter, soit environ 423 jours en moyenne. Ce chiffre est à comparer aux 55 jours pour les infractions de « violence contre la personne » et aux 28 jours pour le vol.

Après une série d’incidents de violences contre des femmes perpétrés par des agents de la police métropolitaine de Londres, la question de la confiance du public dans la police a fait l’objet d’une attention accrue. En Angleterre, seulement quatre personnes sur dix déclarent faire confiance à la police, les policiers de la capitale britannique obtenant le score le plus bas, selon une enquête réalisée en avril. Au total, 657 agents de la police métropolitaine ont fait l’objet d’une enquête pour abus sexuel, violence domestique ou une combinaison des deux l’année dernière.