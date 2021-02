Le gouvernement français reste divisé sur l’opportunité de mettre en œuvre un troisième verrouillage national, le ministre des Finances du pays le qualifiant de «toute dernière option», ce qui serait très préjudiciable à l’économie française.

S’adressant à la radio RTL lundi, le ministre des Finances Bruno Le Maire a fait valoir que les mesures de couvre-feu existantes de 18 h 00 à 6 h 00 donnent des résultats pour contenir le virus. Un verrouillage complet, qui serait le troisième pour la France au cours de la pandémie de coronavirus, ne doit être mis en place que lorsque toutes les autres options sont épuisées.

«Le verrouillage ne peut être que la toute dernière option, lorsque toutes les autres ont été utilisées, car le verrouillage met la pression sur le moral des Français… il met aussi la pression sur les finances publiques», a déclaré le ministre.

Un verrouillage complet coûterait à l’économie française environ 15 milliards d’euros (18,1 milliards de dollars) par mois, tandis que les mesures de couvre-feu existantes ne coûteraient qu’environ 6 milliards d’euros, a déclaré Le Maire.

Aussi sur rt.com La France SHUTE les frontières vers TOUS LES VOYAGES à destination et en provenance de pays tiers pour lutter contre la propagation de Covid

L’évaluation du ministre des Finances sur la façon de gérer la situation des coronavirus semble cependant être tout à fait le contraire de ce que pensent certains experts en santé du pays. S’adressant à BFMTV lundi, Eric Caumes, responsable des maladies infectieuses de l’hôpital parisien La Pitié-Salpétrière, a déclaré que la décision du gouvernement de respecter les couvre-feux au lieu d’un verrouillage complet est «Gros risque». Il a également déclaré que la situation épidémique varie à travers le pays et que la situation à Paris est préoccupante.

Nous voyons la courbe monter, donc nous sommes très inquiets.

Une évaluation similaire de la situation a été faite par le ministre de la Santé Olivier Veran la semaine dernière, lorsqu’il a fait valoir que les mesures de couvre-feu n’étaient plus efficaces pour lutter contre le virus.

« De toute évidence, l’efficacité du couvre-feu de 18 heures diminue et il ne suffit pas d’inverser le virus », il a déclaré.

Malgré les préoccupations existantes, le gouvernement a quand même choisi de prolonger le couvre-feu vendredi, tout en introduisant des restrictions supplémentaires telles que la fermeture de ses frontières à tout trafic à destination et en provenance de pays extérieurs à l’UE.

Aussi sur rt.com Les restaurateurs français qui ouvriront lundi au mépris du verrouillage seront sanctionnés, selon le ministre de l’Économie

La France reste parmi les pays les plus touchés par le coronavirus, avec plus de 3,2 millions de cas enregistrés depuis le début de la pandémie. Plus de 76 000 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!