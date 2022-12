Un nouveau venu remporte un siège à la Commission de la fonction publique de la Louisiane

BATON ROUGE, La. (AP) – Le nouveau venu Davante Lewis, un démocrate soutenu par un comité d’action politique environnemental, a remporté le second tour de samedi pour un siège à la Commission de la fonction publique de la Louisiane – un obscur organisme de réglementation qui a retenu l’attention nationale des médias, des célébrités, du climat les militants du changement et les grandes entreprises de services publics.

Le défenseur politique progressiste de 30 ans a renversé Lambert Boissière III, qui occupe son poste depuis près de 18 ans au sein de la commission de cinq membres, qui réglemente les entreprises de services publics et le secteur de l’énergie de l’État et fixe les tarifs de l’électricité, entre autres pouvoirs de surveillance.

“Ce soir, nous avons commencé un nouveau chapitre pour la Louisiane”, a déclaré Lewis dans un communiqué. “Ce soir, le peuple de Louisiane commence à reprendre notre pouvoir. Ce soir, la Louisiane a un commissaire à la fonction publique qui n’a pas peur de tenir Entergy responsable, car je dois cette victoire au peuple de Louisiane et à son engagement pour un avenir meilleur, plus propre et 100 % renouvelable.

L’élection multiparoisse, couvrant une zone s’étendant de Baton Rouge à la Nouvelle-Orléans, a vu des centaines de milliers de dollars versés dans la course par de grandes entreprises de services publics et des comités d’action politique extérieurs.

Les écologistes se concentrent de plus en plus sur la commission dans un État aux premières loges face aux effets du changement climatique et où des dizaines de milliers d’emplois sont liés à l’industrie pétrolière et gazière. Même Hollywood a prêté attention au second tour entre les deux démocrates, avec la star des “Avengers” Mark Ruffalo intervenant sur les réseaux sociaux avec son soutien à Lewis.

Lewis a noté plusieurs priorités, notamment l’expansion des énergies renouvelables, le renforcement du réseau électrique vulnérable de la Louisiane et la lutte contre la flambée des factures d’électricité de l’État qui sont en grande partie le résultat des prix élevés du gaz naturel, un carburant clé pour les services publics de la Louisiane.

« Nous nous sommes levés et avons dit que la Louisiane était prête pour un nouvel avenir énergétique. Un dans lequel chaque Louisianais peut compter sur de l’air et de l’eau purs, une maison chaude en hiver, un cheval frais en été et des factures de services publics qui ne cassent pas la banque », a déclaré Lewis.

Bien que Lewis et Boissière soient membres du même parti politique, l’argent a été versé dans la course et certains contributeurs sont devenus des points de discorde majeurs.

Keep the Lights On, une filiale de l’Environmental Defense Fund, a publié des annonces d’attaque contre Boissière pour avoir accepté des contributions de campagne de sociétés de services publics réglementées par la commission, notamment Entergy, la plus grande compagnie d’électricité de Louisiane. Bien que ces types de contributions soient légales en Louisiane, elles ont été examinées au fil des ans.

“Les entreprises de services publics monopolistiques, les industries pétrolières, gazières et pétrochimiques et l’establishment politique qui ont tenté de couler notre mouvement ne disparaîtront pas à cause de cette élection”, a déclaré Lewis après l’élection. “Nous devons continuer à éradiquer la corruption et à débrider le système, à nous tenir responsables, moi et mes collègues commissaires, et à plaider pour de nouvelles solutions audacieuses.”

La commission a résisté pendant des années aux appels demandant aux compagnies d’électricité d’obtenir une certaine part de leur électricité à partir d’énergies renouvelables, mais les militants espèrent que leur position changera, a rapporté The Advocate.

La commission est composée de trois républicains et de deux démocrates, dont Lewis, dans un état rouge fiable.

La Louisiane a été secouée par des ouragans destructeurs qui ont touché terre plus fréquemment tandis que les zones côtières ont été rongées par l’érosion, l’affaissement et la montée du niveau de la mer. Le fleuve Mississippi a récemment atteint des niveaux record d’étiage.

L’État jouxte également le golfe du Mexique et compte des dizaines de milliers d’emplois liés à l’industrie pétrolière et gazière. En 2021, la Louisiane se classait au troisième rang des principaux États producteurs de gaz naturel, représentant près de 10 % de la production de gaz naturel des États-Unis cette année-là, derrière seulement le Texas et la Pennsylvanie.

Samedi, les électeurs ont également approuvé les trois amendements constitutionnels sur le bulletin de vote, interdisant aux citoyens non américains de s’inscrire pour voter ou de voter en Louisiane – comblant une éventuelle échappatoire – et donnant au Sénat de l’État la possibilité de peser sur les nominations du gouverneur à deux panneaux de surveillance.

Sara Cline, l’Associated Press