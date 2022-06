Un nouveau venu évince le Premier ministre de longue date lors des élections à la Grenade

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Un nouveau venu en politique a évincé le plus ancien Premier ministre de la Grenade lors d’élections générales serrées sur l’île des Caraïbes orientales.

Le parti National Democratic Congress de Dickon Mitchell a obtenu 52% des voix contre 48% pour le New National Party de Keith Mitchell, selon des résultats préliminaires publiés tard jeudi. Le nouveau parti a remporté neuf des 15 circonscriptions.

Keith Mitchell est devenu Premier ministre en 1995 et a servi jusqu’en 2008, puis a de nouveau gagné en 2018 dans un glissement de terrain. Il avait demandé cette année aux électeurs de lui en donner “un pour la route”.

Keith Mitchell, 75 ans, est un ancien joueur de cricket professionnel et un statisticien qui a déjà travaillé avec le gouvernement américain mais est retourné à Grenade après l’invasion américaine de 1983 qui s’est produite quelques jours seulement après l’exécution du leader pro-marxiste de l’île.

Le nouveau Premier ministre est un avocat de 44 ans et ancien enseignant qui est devenu chef de son parti en octobre. Il s’est engagé à améliorer les soins de santé, à réduire le chômage et la pauvreté, à construire des logements abordables et à stimuler l’éducation.

La Grenade, une île volcanique d’environ deux fois la superficie de Washington, DC, compte environ 114 000 habitants. Il surveille deux autres petites îles. Carriacou et Petite Martinique.

The Associated Press