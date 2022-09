Un nouveau venu d’Ukraine engage le public de TikTok en essayant des produits de base canadiens

Depuis son arrivée au Canada en mai, Andrian Maknachov est en quête de découvrir et d’essayer les friandises et les activités les plus canadiennes.

Il y a quelques mois à peine, Maknachov étudiait les relations internationales et les communications dans la capitale ukrainienne de Kyiv lorsque la Russie a attaqué son pays.

Le jeune homme de 19 ans a pris la difficile décision de quitter son père, qui restait pour protéger l’Ukraine, et de déménager à Regina pour être avec son frère, qui vivait au Canada depuis déjà trois ans.

Maknachov avec des camarades de classe en Ukraine. (Facebook/Andrian Maknachov)

Quand il est arrivé à l’appartement de son frère, c’était tellement différent des appartements qu’il avait vus auparavant, alors il a pris une vidéo à envoyer à ses amis. Ils l’ont encouragé à le publier sur TikTok.

Il a maintenant réalisé des vidéos testant des chips toutes habillées et au ketchup, des bars Nanaimo, de la bière canadienne, du Kraft Dinner, du Coffee Crisp, des biscuits à l’érable et du bortsch maison de son voisin. Il est allé camper, pêcher et au Tim Hortons. Plus récemment, il a visité Toronto et Niagara Falls.

Maknachov admet qu’il a essayé la poutine une fois chez McDonald’s (!), Mais a donné à cette poutine un 10/10. (Alex Soloducha/CBC)

Chez CBC, nous avons décidé de l’emmener pour sa première poutine canadienne traditionnelle, qui était l’une de ses vidéos les plus demandées sur TikTok.

Après une brève explication du fromage en grains et de la sauce, il lui a donné un 10 sur 10.

REGARDER | Un néo-canadien essaie la poutine traditionnelle pour la première fois :

Heureusement, il n’a pas déçu, devenant l’un de ses plats canadiens préférés jusqu’à présent (avec la pizza épicée au perogy de Boston Pizza, qui, selon lui, avait un goût ukrainien.)

Sa première vidéo virale sur l’application essayait des macaronis au sirop d’érable. Les commentaires amusants et les conseils qu’il a reçus ont suscité plus de vidéos au fur et à mesure qu’il répondait, en essayant leurs suggestions.

Maintenant, être un TikToker est une seconde nature.

Chaque matin au réveil, il commence sa journée en lisant les commentaires, les DM (messages directs) et les messages Instagram.

“Ils sont vraiment tous gentils. Je n’ai pas de mauvais messages [or] mauvais commentaires et ça m’inspire à poster », a déclaré Makhnachov. « J’ai l’impression d’avoir beaucoup d’amis ici au Canada.

“C’est vraiment cool.”

Maknachov dit qu’il a lancé TikTok pour montrer à ses amis à quel point le Canada était différent de l’Ukraine. Il dit que cela l’aide momentanément à oublier la guerre chez lui. (Alex Soloducha/CBC)

Bien qu’il se sente désormais responsable de filmer et de publier ce qu’il fait, il a déclaré qu’il s’amusait toujours à le faire. S’il arrive à un point où ce n’est plus amusant, il dit qu’il arrêtera.

Son aspiration actuelle est d’avoir un million de followers.

“Chaque jour, j’ai de nouvelles idées”, a déclaré Makhnachov, expliquant que lorsqu’il a récupéré ses bonbons d’enfance préférés à la coopérative ukrainienne de Regina pour que je les essaie dans une vidéo, il a décidé de filmer une autre vidéo au magasin.

Il ne s’attendait pas à devenir un peu une célébrité des médias sociaux, mais compte maintenant plus de 165 000 abonnés et 3,8 millions de likes.

Trente pour cent de ses abonnés sont canadiens, tandis qu’il obtient également des vues en Ukraine, au Kazakhstan et en Russie, entre autres pays.

TikTok a également été une pause bien méritée par rapport au poids qu’il porte, sachant que son pays d’origine est en pleine guerre. Heureusement, son père va bien, mais lorsque Makhnachov a déménagé pour la première fois, ses jours et ses nuits étaient mélangés et il passait des heures à lire les nouvelles.

“Je ne dors pas en général et puis j’ai commencé à poster des vidéos et ça me distrait. Ça aide”, a-t-il déclaré.

La forte communauté ukrainienne en Saskatchewan a également facilité la transition. Il fait partie d’une association de Canadiens d’origine ukrainienne qui organise régulièrement des événements et des rencontres.

Il aime voir des drapeaux ukrainiens sur les maisons et les entreprises et prend une photo de chacun qu’il voit pour l’envoyer à ses amis chez lui. Il a également remarqué que beaucoup de gens qu’il rencontre à Regina portent des noms de famille ukrainiens.

Maknachov avec l’ambassadeur de Corée, l’ambassadeur d’Ouzbékistan et le directeur ukrainien des relations internationales alors qu’il étudiait les relations internationales à l’université. (Facebook/Andrian Maknachov)

Parfois, lorsqu’il se rend à pied à son travail dans une boulangerie locale, il entend par hasard quelques personnes parler ukrainien et il intervient.

“Tout le monde est vraiment sympathique”, a-t-il déclaré.

Makhnachov espère devenir étudiant en relations internationales à l’Université de Regina. Il s’intéresse également au cinéma et au journalisme.

Mais pour sa prochaine dégustation, il va essayer les queues de castor. Les pâtisseries à pâte frite, étirées pour ressembler aux queues de l’animal peut-être le plus connu du Canada, ont été très demandées par ses partisans.