Un nouveau variant XEC du COVID-19 circule juste avant l’automne

Une nouvelle variante de la COVID-19, XEC, est arrivée juste avant l’automne.

La nouvelle variante est issue de la variante omicron qui s’est développée fin 2021. Bien que le XEC soit nouveau, François Balloux, directeur de l’Institut de génétique de l’University College de Londres, a déclaré à la BBC qu’il serait surpris s’il devenait la variante dominante tout au long de l’hiver.

Les chercheurs des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies indiquent que le vaccin et les rappels devraient protéger contre le nouveau variant. Voici ce que nous savons sur le variant XEC et ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé.

Ce que nous savons sur le variant XEC de la COVID-19

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) n’ont pas encore répertorié ce variant dans leur liste de variants et de surveillance génomique. Cependant, Andrew Pekosz, professeur d’immunologie à Johns Hopkins, affirme que les symptômes sont similaires à ceux des souches précédentes et ne semblent pas plus graves.

Selon la BBC, les symptômes ressemblent à ceux d’un rhume :

Une température élevée

Douleurs

Fatigue

Une toux ou un mal de gorge

Et pour autant que nous le sachions, vous ne devez être en contact avec personne si vos symptômes sont perceptibles.

Comment se protéger contre la COVID-19 et ses variants

Les professionnels de la santé du CDC conseillent aux personnes de six mois et plus de se faire vacciner pour aider à combattre la COVID-19 et les souches qui en découlent.

Pour ceux qui sont en bonne santé et qui souhaitent prévenir toute maladie respiratoire, le comté de Tarrant suggère de procéder comme suit :

Évitez tout contact étroit avec les personnes malades.

Restez à la maison et évitez d’aller au travail, à l’école ou de faire des courses lorsque vous êtes malade.

Couvrez-vous la bouche avec un mouchoir pour contenir la toux et les éternuements, et un masque si vous êtes à l’extérieur pour votre propre protection.

Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche.

Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées, en particulier lorsque quelqu’un est malade.

En cas de test positif au COVID-19, le CDC suggère les traitements suivants pour le combattre :

La plupart des personnes atteintes de la COVID-19 souffrent d’une forme bénigne de la maladie et peuvent se rétablir à la maison. Vous pouvez traiter les symptômes avec des médicaments en vente libre, comme le paracétamol ou l’ibuprofène, pour vous aider à vous sentir mieux.

Les adultes et les enfants de 12 ans et plus peuvent consulter leur médecin traitant : Nirmatrelvir avec ritonavir (Paxlovid) Antiviral. Commencez le plus tôt possible ; doit commencer dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.

Les adultes et les enfants peuvent consulter leur médecin traitant : Veklury (remdesivir) Antiviral. Commencez le plus tôt possible ; doit commencer dans les sept jours suivant l’apparition des symptômes.

Adultes qui consultent leur médecin généraliste : antiviral Molnupiravir (Lagevrio). Commencez le traitement dès que possible ; il doit être débuté dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.

