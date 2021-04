Des scientifiques du Global Health Research Complex de l’Université Texas A&M affirment avoir détecté une nouvelle variante de Covid-19 qui montre des signes d’une souche plus contagieuse qui provoque une maladie plus grave et semble résistante aux anticorps.

La nouvelle variante, BV-1, nommée d’après son origine dans la vallée de Brazos, a été trouvée lors du dépistage de routine du coronavirus par Texas A&M via un échantillon de salive chez un jeune étudiant qui présentait de légers symptômes de rhume. L’étudiant a été testé positif à Covid le 5 mars et à nouveau testé positif le 25 mars, montrant que la nouvelle souche peut provoquer une infection plus longue chez les personnes plus jeunes. Les symptômes de l’élève ont disparu le 2 avril et un troisième test le 9 avril est revenu négatif.

Les scientifiques du Texas A&M affirment que des expériences basées sur la culture cellulaire d’autres laboratoires ont montré que plusieurs anticorps neutralisants n’avaient aucun effet sur le contrôle d’autres variantes avec les mêmes marqueurs génétiques que BV-1.

« Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle toute la signification de cette variante, mais elle présente une combinaison de mutations similaires à d’autres variantes préoccupantes à notification internationale », a déclaré Ben Neuman, virologue en chef au Texas A&M. « Cette variante combine des marqueurs génétiques associés séparément à une propagation rapide, une maladie grave et une résistance élevée aux anticorps neutralisants. »

Les scientifiques disent également avoir soumis un article sur BV-1 aux Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta pour alerter les responsables avant que la propagation ne se poursuive.

Le laboratoire a identifié de nombreuses mutations Covid grâce à son programme de séquençage génétique, mais Neuman a déclaré que la constitution génétique de cette souche était particulièrement préoccupante.

« Nous n’avons plus détecté d’instances de cette variante », a ajouté Neuman. « Nous n’avons en aucune façon cultivé ou testé ce virus. Cette annonce est basée uniquement sur l’analyse de la séquence génétique effectuée en laboratoire. »

De nombreux laboratoires américains ne séquencent que les cas graves de Covid, mais le laboratoire Texas A&M teste et séquençait des étudiants asymptomatiques pour détecter les souches dangereuses avant qu’elles ne provoquent une maladie grave.

« Le séquençage aide à fournir un système d’alerte précoce pour les nouvelles variantes », a déclaré Neuman. Les scientifiques du laboratoire disent qu’ils ne comprennent pas encore toute la signification de BV-1, mais pensent que la variante «met en évidence un besoin important de surveillance rigoureuse et de tests génomiques», en particulier chez les jeunes adultes asymptomatiques ou présentant des symptômes bénins.

Les scientifiques du laboratoire affirment que la nouvelle variante est liée à la souche B.1.1.7 du Royaume-Uni, contre laquelle les vaccins actuels se sont révélés efficaces. La souche britannique associée constitue la majorité des variantes de l’infection aux États-Unis