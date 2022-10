Un nouveau vaccin COVID inhalable, aspiré par la bouche, testé en Chine | Nouvelles du monde

Un vaccin inhalable COVID-19 est administré en Chine.

Le vaccin, un brouillard qui est aspiré par la bouche, est proposé gratuitement comme dose de rappel pour les personnes déjà vaccinées, selon des responsables de la ville de Shanghai.

Les scientifiques espèrent que les vaccins “sans aiguille” rendront l’inoculation plus accessible dans les pays aux systèmes de santé fragiles car ils sont plus faciles à administrer. Ils peuvent également persuader les personnes qui ont peur des aiguilles de se faire vacciner.

Chine veut que plus de gens reçoivent des injections de rappel avant d’envisager d’assouplir les restrictions strictes en cas de pandémie qui, selon certains, freinent l’économie et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde.

Président Xi Jinping introduit la politique rigide du pays zéro COVID, conçue pour annuler chaque épidémie – et agir rapidement pour restreindre les voyages et imposer des verrouillages même lorsque seuls quelques cas sont découverts.

En conséquence, des millions de Chinois ont récemment été confinés chez eux, soumis à des programmes de tests de masse et à des déplacements publics durables contrôlés par des applications.

La levée progressive des restrictions COVID à Hong Kong et Macao est un signe que le reste de la région pourrait également emboîter le pas.

À la mi-octobre, 90 % des Chinois étaient complètement vaccinés et 57 % avaient reçu un rappel.

Lire la suite:

Comment la politique zéro COVID transforme les villes en forteresses numériques

Une vidéo publiée par un média d’État chinois en ligne a montré que des personnes d’un centre de santé communautaire recevaient le nouveau vaccin inhalable et mettaient la courte buse d’une tasse blanche translucide dans leur bouche.

Le texte d’accompagnement indiquait qu’après avoir inhalé lentement, les gens retenaient leur souffle pendant cinq secondes, la procédure complète étant terminée en 20 secondes.

“C’était comme boire une tasse de thé au lait”, a déclaré un habitant de Shanghai dans la vidéo. “Quand je l’ai respiré, il avait un goût un peu sucré.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:42

La politique chinoise zéro Covid provoque des blocages, des restrictions et des tests quotidiens – et beaucoup en ont assez



L’efficacité des vaccins sans aiguille n’a pas été complètement explorée. Les régulateurs chinois ont approuvé le vaccin inhalable en septembre, mais uniquement en tant que rappel après que des études ont montré qu’il déclenchait une réponse du système immunitaire chez les personnes qui avaient déjà reçu deux injections d’un vaccin chinois différent.

Un vaccin pris sous forme de brouillard pourrait repousser le virus avant qu’il n’atteigne le reste du système respiratoire, bien que cela dépende en partie de la taille des gouttelettes, a déclaré le Dr Vineeta Bal, immunologiste en Inde.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Plus d’actualités sur la Chine :

Un diplomate impliqué dans des troubles lors d’une manifestation à l’extérieur de Manchester, selon un député

Les forces armées recrutent des dizaines d’anciens pilotes militaires britanniques en “menace pour les intérêts britanniques”

Image:

Des chercheurs en France ont travaillé sur un vaccin par pulvérisation nasale COVID l’année dernière



Des chercheurs français ont commencé à travailler sur un vaccin par pulvérisation nasale – une autre approche sans aiguille – l’année dernière, mais les essais ont jusqu’à présent produit des résultats décevants.

Les régulateurs en Inde ont approuvé un vaccin nasal, mais il n’a pas encore été déployé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une douzaine de vaccins nasaux sont actuellement testés dans le monde.

La Chine s’est appuyée sur des vaccins développés au niveau national, principalement deux vaccins inactivés qui se sont avérés efficaces pour prévenir la mort et les maladies graves, mais moins que les vaccins Pfizer et Moderna pour arrêter la propagation de la maladie.

Les autorités chinoises n’ont pas imposé la vaccination – entrer dans un immeuble de bureaux ou d’autres lieux publics nécessite un résultat négatif COVID-19[feminine] test, pas une preuve de vaccination.

La politique zéro COVID signifie que seule une petite proportion de la population a été infectée et a construit une immunité de cette façon, par rapport à d’autres endroits.