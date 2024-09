Un nouveau vaccin contre le VRS est probablement rentable pour les personnes âgées, selon une étude

Les nouveaux vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) recommandés pour les personnes âgées de 60 ans et plus pourraient apporter des avantages individuels et sociétaux en termes d’économies, suggère une étude.1

La vaccination contre le VRS pourrait être rentable pour les adultes de 60 ans et plus, en particulier pour les personnes plus âgées. | Crédit photo : JUN LI – stock.adobe.com

« Nous considérons cela comme une étude pivot qui met en évidence le potentiel de la vaccination contre le VRS pour avoir des impacts significatifs sur la santé publique et l’économie des personnes âgées », a déclaré David Hutton, PhD, auteur correspondant de l’étude et professeur de gestion et de politique de santé et de santé publique mondiale à l’École de santé publique de l’Université du Michigan, dans un communiqué.

Dans cette étude publiée dans Vaccin, les chercheurs ont créé un modèle décisionnel analytique de l’infection par le VRS pour simuler les effets d’une dose unique du vaccin contre le VRS dans cette population de patients vulnérables.2

Le 26 juin 2024, le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) des CDC a mis à jour ses recommandations selon lesquelles tous les adultes âgés de 75 ans et plus et les adultes âgés de 60 à 74 ans qui présentent un risque accru de maladie grave à VRS devraient recevoir une dose unique du vaccin contre le VRS (Arexvy [GSK]Abréviation de [Pfizer]ou mResvia [Moderna]).3

Selon le CDC, le VRS provoque chaque année entre 60 000 et 160 000 hospitalisations et entre 6 000 et 10 000 décès chez les adultes âgés de 67 ans et plus.1

« Étant donné que le VRS continue de représenter une menace sérieuse pour les personnes de ce groupe d’âge, l’objectif est que ces résultats fournissent des informations opportunes aux décideurs du secteur de la santé et aux responsables politiques », a déclaré Hutton.

Des données provenant de la littérature publiée, de documents de la FDA, de bases de données épidémiologiques et de données de fabricants ont été recherchées pour créer un modèle décisionnel et analytique du VRS sur une période de 2 ans.2

Les chercheurs ont évalué la rentabilité du vaccin contre le VRS chez les patients âgés de 60 ans et plus et ont enregistré l’utilisation des soins de santé associés au VRS, y compris les rendez-vous ambulatoires, les visites aux urgences, les séjours à l’hôpital et les décès dus au VRS.1 En outre, les chercheurs ont analysé les années de vie perdues ajustées en fonction de la qualité de vie (QALY), ainsi que les coûts sociétaux liés à la contraction du VRS.

Étant donné que les effets indirects de la vaccination, tels que la prévention de la transmission du VRS, n’ont pas été pris en compte, les ratios coût-efficacité différentiels (RCED) étaient invariants par rapport à la vaccination.2

Le coût sociétal par QALY économisé grâce à la vaccination contre le VRS dépendait du groupe d’âge et du type de vaccin. Chez les adultes âgés de 60 ans et plus, le coût sociétal par QALY économisé était de 196 842 $ pour Arexvy de GSK et de 178 557 $ pour Abrysvo de Pfizer.1

Pour les adultes de 65 ans et plus, le coût était de 162 138 $ pour GSK et de 146 543 $ pour Pfizer. Pour les adultes de 60 à 64 ans, le coût économisé était nettement plus élevé, soit 385 829 $ pour GSK et 331 486 $ pour Pfizer.

De plus, l’efficacité du vaccin, l’incidence de l’hospitalisation due au VRS et le coût du vaccin sont considérés comme ayant le plus grand impact sur le coût par QALY.2

Les chercheurs ont toutefois reconnu certaines limites. Tout d’abord, le modèle a évalué la population générale des États-Unis stratifiée uniquement par âge et non par d’autres facteurs de risque de maladie à VRS. Ensuite, l’étude n’a pas pris en compte les effets indirects de la vaccination, qui peuvent améliorer le rapport coût-efficacité. Enfin, en raison de données épidémiologiques limitées, l’étude n’a pas tenu compte de l’impact potentiel du vaccin sur les conséquences à long terme du VRS, les maladies à VRS non traitées par un médecin ou les décès associés au VRS hors hôpital.

Malgré ces limites, les chercheurs estiment que la vaccination contre le VRS pourrait être rentable pour les adultes âgés de 60 ans et plus, en particulier chez les personnes plus âgées.1

« Nous sommes impatients de continuer à travailler avec [the] « Le CDC doit déterminer les meilleurs moyens d’utiliser nos ressources de santé pour prévenir les maladies respiratoires », a déclaré Hutton.

