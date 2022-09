Un nouveau vaccin contre le paludisme pourrait réduire les décès de 70% d’ici 2030, selon des scientifiques britanniques | Nouvelles du monde

Un nouveau vaccin pourrait réduire les décès dus au paludisme de 70% d’ici 2030, selon les scientifiques britanniques qui l’ont développé.

La prédiction a été faite après que des essais cliniques en Afrique ont montré que le vaccin, appelé R21/Matrix-M, était très efficace pour protéger les enfants, qui portent le poids de la maladie transmise par les moustiques.

Les résultats seront déposés auprès de l’Organisation mondiale de la santé plus tard ce mois-ci et un fabricant a déjà été aligné pour produire 200 millions de doses par an. Ils pourraient coûter moins de 5 £ chacun.

Le professeur Adrian Hill, directeur du Jenner Institute de l’Université d’Oxford, qui a dirigé la recherche, a déclaré : « C’est vraiment excitant.

“Les gens essaient de fabriquer des vaccins contre le paludisme depuis plus d’un siècle. Environ 140 vaccins antipaludiques différents sont entrés dans les armes.

“Nous pensons que ces données sont les meilleures à ce jour de tous les vaccins contre le paludisme.”

Plus de 40 millions d’enfants vivent dans des régions d’Afrique subsaharienne à forte ou moyenne paludisme transmission.

Un enfant de moins de cinq ans meurt de la maladie toutes les 75 secondes, malgré l’utilisation de moustiquaires, de médicaments préventifs et de pulvérisations d’insecticides.

Comment l’essai a été administré

Dans le nouvel essai, publié dans Lancet Infectious Diseases, les chercheurs ont administré trois doses à quatre semaines d’intervalle, avec un rappel après 12 mois, à 409 jeunes enfants au Burkina Faso.

Les résultats un an plus tard ont montré qu’il prévenait 80% des cas de paludisme.

Le seul vaccin alternatif contre le paludisme, fabriqué par GlaxoSmithKline, est efficace à 44 % sur un an, selon les chercheurs.

“Nous avons vacciné juste avant le pic de la saison du paludisme, ce qui contribue un peu (à la différence)”, a déclaré le professeur Hill.

“Mais nous pensons également que notre vaccin est meilleur et plus efficace.”

Image:

Des essais cliniques ont eu lieu en Afrique. Photo : Katie Ewer



Des données complètes, y compris les résultats d’une étude non encore publiée portant sur 4 800 enfants dans quatre pays africains, seront soumises à l’Organisation mondiale de la santé plus tard ce mois-ci.

Lire la suite : L’utilisation de moustiquaires dans les pays sujets au paludisme aide les enfants à atteindre l’âge adulte

Une licence pour distribuer le vaccin pourrait suivre dès le début de l’année prochaine.

Le plus grand fabricant de vaccins au monde, le Serum Institute of India, a accepté de fabriquer 200 millions de doses par an, à partir de l’année prochaine.

Le professeur Hill a déclaré: “Nous voulons ajouter un vaccin contre le paludisme en plus des moustiquaires, en plus de la pulvérisation, en plus du traitement préventif médicamenteux.

“Si nous pouvons le faire à grande échelle, nous pourrions vraiment envisager une réduction substantielle du fardeau des décès et des maladies dus au paludisme – d’ici 2030, peut-être une réduction de 70% des décès.”

Mais les scientifiques ont averti que les avantages du vaccin pourraient ne pas se concrétiser si les pays les plus riches vacillaient dans leur financement de la lutte contre le paludisme. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont par le passé été des contributeurs majeurs.

La lutte contre le paludisme “à la croisée des chemins”

Le professeur Azra Ghani, titulaire de la chaire d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré : “Ces résultats arrivent à un moment où la lutte contre le paludisme est à la croisée des chemins.

“Avec le bon investissement – notamment un soutien continu au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lors de sa prochaine conférence de reconstitution des ressources plus tard ce mois-ci – nous pouvons inverser les tendances récentes et continuer sur la voie de l’élimination du paludisme.

“Sans cet investissement, nous risquons de perdre les gains qui ont été réalisés au cours des dernières décennies et d’assister à une vague croissante de résurgence du paludisme.”