Un nouveau vaccin contre le paludisme montre une forte protection dans la lutte mondiale contre une maladie mortelle

De nouvelles données encourageantes sur un vaccin contre le paludisme de l’Université d’Oxford sont de bon augure pour l’effort mondial de lutte contre la maladie transmise par les moustiques qui tue un enfant chaque minute, ont déclaré mercredi ses fabricants.

Après des décennies de travail, le seul vaccin contre le paludisme approuvé, Mosquirix, fabriqué par le fabricant britannique de médicaments GSK (GSK.L), a récemment été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le vaccin d’Oxford, appelé R21/Matrix-M, est probablement plus efficace que Mosquirix pour prévenir la maladie qui tue environ 600 000 personnes par an malgré environ 3 milliards de dollars dépensés chaque année en insecticides, moustiquaires et médicaments antipaludéens, a déclaré le scientifique d’Oxford Adrian Hill.

Il a également un avantage en matière de fabrication, a-t-il déclaré, citant un accord avec le Serum Institute of India pour produire 200 millions de doses par an, à partir de 2023. En revanche, GSK s’est engagé à produire jusqu’à 15 millions de doses de Mosquirix chaque année jusqu’en 2028, bien moins que les quelque 100 millions de doses par an du vaccin à quatre doses qui, selon l’OMS, sont nécessaires à long terme pour couvrir environ 25 millions d’enfants.

GSK a déclaré qu’il ne pouvait pas fabriquer suffisamment de Mosquirix pour répondre à la vaste demande sans davantage de fonds de la part de donateurs internationaux.

Mercredi, les données d’une étude à mi-parcours sur plus de 400 jeunes enfants qui ont reçu une quatrième dose du vaccin d’Oxford après le régime primaire à trois doses ont été publiées dans le journal Lancet.

L’efficacité du vaccin était de 80 % dans le groupe ayant reçu une dose plus élevée du composant adjuvant stimulant le système immunitaire du vaccin, et de 70 % dans le groupe adjuvant à faible dose, 12 mois après la quatrième dose. Les doses ont été administrées avant le pic de la saison du paludisme au Burkina Faso.

La structure complexe et le cycle de vie du parasite du paludisme ont longtemps entravé les efforts de développement de vaccins. Le Mosquirix de GSK a été conçu dans les années 1980 et a ouvert la voie à l’équipe d’Oxford pour créer un vaccin plus puissant, a déclaré Hill.

Cependant, il est difficile de faire des comparaisons directes entre les deux injections, étant donné que les données d’un plus grand essai de phase III en cours testant l’injection d’Oxford impliquant 4 800 participants sont encore à venir.

Pendant ce temps, les données des essais de stade avancé publiées l’année dernière ont montré que si Mosquirix était administré avant le pic de la saison du paludisme dans les zones à forte transmission, il était efficace à près de 63% contre le paludisme clinique.

Les comparaisons entre les deux vaccins à ce stade doivent être provisoires, étant donné qu’ils n’ont pas encore été comparés en tête-à-tête dans le même essai, a déclaré David Conway de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Cependant, ces données de phase II suggèrent que le vaccin d’Oxford est un pas en avant par rapport à Mosquirix, améliorant l’efficacité et la rétention de l’immunité, a déclaré Alister Craig de la Liverpool School of Tropical Medicine.

Oxford prévoit de soumettre prochainement des données de phase III à l’OMS, dans l’espoir d’une approbation clé l’année prochaine.