Les résultats des essais de deuxième phase du vaccin, connu sous le nom de R21 / Matrix-M et développé par l’Université d’Oxford en coopération avec le géant pharmaceutique Novax, ont été publiés dans Preprints with The Lancet plus tôt cette semaine.

Les chercheurs affirment que la vaccination s’est avérée efficace dans un essai impliquant 450 enfants âgés de 5 à 17 mois du Burkina Faso. Les sujets ont été divisés en trois groupes: le premier a reçu le vaccin avec un adjuvant à forte dose, qui est une substance utilisée pour améliorer l’efficacité d’un vaccin; le second a reçu le même vaccin avec un adjuvant à faible dose et le groupe témoin a reçu un vaccin antirabique.

Parmi les personnes vaccinées avec l’option à faible dose, environ 29% ont développé le paludisme, tandis que 26% qui ont reçu une injection à haute dose ont été infectées par la suite, ce qui signifie que le vaccin a montré une efficacité de 71% et 74% respectivement dans la prévention de la maladie hautement contagieuse. .

Après avoir terminé la deuxième étape de l’essai, les chercheurs ont hâte de tester le vaccin sur un plus grand groupe de 4500 enfants, âgés de cinq mois à trois ans et originaires du Burkina Faso, du Kenya, du Mali et de la Tanzanie.

Bien que le vaccin ait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être utilisé dans la population générale, il est devenu le premier jamais enregistré à atteindre l’objectif d’efficacité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à 75%.

Si le feu vert pour un déploiement à l’avenir, le vaccin représentera une énorme amélioration par rapport aux autres vaccins candidats, dont le plus réussi se vantait d’environ 56% d’efficacité dans les essais.

Les géants pharmaceutiques mondiaux ont été constamment sous pression pour développer un « blindé » Vaccin Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec quelque 200 vaccins candidats en cours de développement en décembre de l’année dernière. Des dizaines de jabs ont reçu une approbation d’urgence, avec des déploiements déjà en plein essor dans les pays les plus durement touchés par la pandémie. La recherche d’un vaccin antipaludique efficace est, entre-temps, toujours en cours. La seule vaccination antipaludique approuvée, connue sous le nom de marque Mosquirix, a été introduite en 2019, après une trentaine d’années de développement. Il a montré un taux d’efficacité de 56% chez les enfants âgés de 5 à 17 mois.

















Adrian Hill, qui dirige la recherche sur le vaccin contre le paludisme et était également à l’origine du vaccin AstraZeneca Covid-19, a déclaré vendredi à Voice of America qu’il souhaiterait que la lutte contre le paludisme reçoive la même importance que la lutte contre le coronavirus.

«Nous faisons valoir que plus de personnes sont mortes du paludisme en Afrique l’année dernière par un facteur de peut-être quatre que de personnes décédées de Covid. Alors pourquoi le paludisme n’est-il pas une priorité? » Demanda Hill.

Quelque 409000 personnes sont mortes du paludisme rien qu’en 2019, tandis qu’environ 81570 Africains sont décédés des suites de la contraction du Covid-19, selon les estimations de l’OMS.

