Un NOUVEAU vaccin antipaludique mis au point par des scientifiques britanniques s’est avéré très efficace dans un essai sur des bébés.

Des clichés de R21 / Matrix-M ont montré jusqu’à 77% d’efficacité dans un essai d’un an portant sur 450 enfants au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest.

L’essai du vaccin antipaludique entre maintenant dans sa phase finale Crédit: Alamy

Une équipe de l’Université d’Oxford dirigée par Adrian Hill – l’un des chercheurs derrière le jab Oxford-Astra-Zeneca Covid-19 – prévoit désormais de mener des essais de phase finale.

Celles-ci concerneraient 4 800 enfants âgés de cinq mois à trois ans dans quatre pays africains.

Maladie transmise par les moustiques, le paludisme infecte des millions de personnes chaque année et en tue plus de 400 000 – principalement des enfants dans les régions les plus pauvres de l’Afrique.

Le professeur Hill, directeur du Jenner Institute d’Oxford, a déclaré qu’il avait «de grandes attentes quant au potentiel de ce vaccin».

Ce serait le premier à atteindre l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé d’un vaccin antipaludique avec une efficacité d’au moins 75%, a-t-il ajouté.

Seul vaccin antipaludique homologué au monde, Mosquirix a été développé par Glaxo-SmithKline, mais n’est que partiellement efficace à environ 30%.