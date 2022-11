Un nouveau vaccin à ARNm ciblant toutes les souches grippales connues est prometteur

Un nouveau vaccin à ARNm ciblant toutes les souches grippales connues en une seule injection se révèle très prometteur dans les études sur les animaux et ouvre la porte à un large éventail de possibilités avec la technologie vaccinale, y compris la prévention potentielle de la prochaine pandémie de grippe.

Chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont publié leurs découvertes dans la revue Science Jeudi, montrant que le vaccin produisait des niveaux élevés de protection par anticorps chez les souris et les furets contre toutes les souches de grippe, ce qui pourrait un jour aider à ouvrir la voie à un vaccin universel contre la grippe.

La recherche élève rapidement la technologie de l’ARNm vers de nouveaux sommets et s’appuie sur les progrès réalisés dans la pandémie de COVID-19 pour accélérer le développement de la nouvelle plateforme vaccinale, qui a déjà été utilisée efficacement par des milliards de personnes dans le monde.

“Notre approche consistait à fabriquer un vaccin codant pour chaque sous-type et lignée grippale que nous connaissons”, a déclaré Scott Hensley, immunologiste à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie et l’un des principaux auteurs de l’étude.

“L’objectif était d’établir un niveau de base de mémoire immunitaire qui pourrait ensuite être rappelé lorsqu’une nouvelle souche pandémique émerge.”

Contrairement aux vaccins contre la grippe saisonnière qui protègent contre les souches en circulation existantes chaque année, mais offrent peu de protection contre les souches qui peuvent se propager des animaux et déclencher des pandémies, comme H1N1 en 2009 ce vaccin pourrait théoriquement fournir une immunité contre toutes les nouvelles souches de grippe.

“Nous sommes encore en test préclinique à ce stade, nous prévoyons une étude humaine de phase 1, mais jusqu’à présent, loin des modèles animaux, il semble que ce vaccin ait atteint notre objectif d’induire une mémoire immunitaire de manière générale”, a déclaré Hensley.

“Imaginez si la population était amorcée avec ce vaccin, ce que nous pourrions voir n’est pas nécessairement une protection contre l’infection par de nouvelles souches pandémiques, mais une réduction des hospitalisations et des maladies graves – et c’est vraiment notre objectif principal.”

Alors qu’un vaccin potentiel pourrait être dans des années puisqu’il doit encore subir avec succès des essais sur l’homme, le développement d’un vaccin contre la grippe qui peut cibler les 20 souches connues de grippe A et B est un exploit scientifique étonnant.

“Cela montre vraiment que nous pouvons utiliser les vaccins à ARNm d’une manière à laquelle nous n’avions vraiment pas pensé auparavant”, a déclaré Alyson Kelvin, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan, qui a co-écrit un rapport indépendant perspective sur l’étude en sciences .

“Ce n’est que le début de l’endroit où nous pouvons prendre des vaccins à base d’ARNm.”

Une infirmière autorisée délivre un vaccin Pfizer COVID-19 à un travailleur de première ligne du Vancouver General Hospital à Vancouver en mars 2021. La technologie de l’ARNm utilisée dans les vaccins COVID a un potentiel important pour d’autres formes de maladie. (Ben Nelms/CBC)

“Le ciel est la limite” avec la technologie ARNm

La recherche ouvre un monde de nouvelles possibilités avec la technologie des vaccins à ARNm.

Et cela apporte également l’espoir d’éviter un jour des centaines de milliers d’hospitalisations et de décès dus à la grippe dans le monde chaque année – si elle passe les essais cliniques et l’approbation réglementaire.

“C’est un moyen de couvrir une immense famille de virus qui causent chaque année un lourd fardeau de maladies dans le monde”, a déclaré Kelvin. “De plus, il y a des menaces continuelles de propagation d’un nouveau virus de la grippe. Cela pourrait donc non seulement couvrir ce à quoi nous sommes actuellement confrontés, mais aussi ce que nous ne savons pas.”

Il y a encore des questions clés sans réponse sur la recherche et le développement du vaccin pour garantir qu’il est sûr et efficace dans les essais cliniques, a déclaré Kelvin, mais le fait que les animaux aient pu susciter des réponses immunitaires fortes et distinctes à chaque souche est très prometteur.

“Cela met vraiment cette stratégie plus qu’un pied dans la porte – je dirais complètement à travers la porte – de l’application clinique”, a déclaré Gary Kobinger, directeur du Galveston National Laboratory de l’Université du Texas qui aidé à développer un vaccin Ebola dirigé par le Canada .

“C’est l’un de ces moments où vous voyez un article scientifique sur les animaux et vous savez que cela pourrait être chez l’homme dans ce qui serait un calendrier à court ou moyen terme”, a-t-il ajouté. “Alors voyons si ça marche. Nous espérons tous que ça marchera.”

Le vaccin utilise nanoparticules lipidiques un système d’administration réussi de vaccins à ARNm développé par le scientifique canadien Pieter Cullis et des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique, pour cibler toutes les souches grippales connues qui circulent et nous infectent perpétuellement chaque année.

REGARDER | Exploiter le potentiel du vaccin à ARNm :

Les possibilités des vaccins à ARNm au-delà du COVID-19 La technologie révolutionnaire utilisée pour créer les vaccins Pfizer et Moderna COVID-19, l’ARNm, pourrait également être utilisée pour produire des vaccins contre d’autres maladies, notamment le VIH, la grippe et même le cancer.

“Le vaccin induit une large immunité chez les souris et les furets qui n’avaient jamais vu le virus auparavant. Cela imite la façon dont ce vaccin pourrait fonctionner chez les jeunes enfants”, a déclaré Hensley.

“Mais nous avons découvert que le vaccin peut également induire ces réponses larges chez les animaux qui avaient déjà subi et récupéré d’une infection grippale.”

Cela signifie que si le vaccin s’avérait sûr et efficace chez l’homme et approuvé avec succès, son utilisation ne serait pas seulement limitée chez les enfants qui n’ont jamais eu d’infection grippale auparavant. Il pourrait également être largement utilisé dans la population générale, y compris chez les personnes âgées qui courent souvent un risque plus élevé de complications graves.

“Je pense que nous pouvons nous attendre à voir les développeurs de vaccins aller dans toutes sortes de directions”, a déclaré Kelvin. “Je ne peux pas prédire ce que ce seront, mais le ciel est la limite de ce qui sera fait dans les deux prochaines années.”

Hensley a déclaré que les chercheurs ne savaient pas si la plate-forme fonctionnerait même chez les animaux, étant donné que des problèmes potentiels peuvent survenir avec ce qu’on appelle les hiérarchies d’immunodominance – où notre système immunitaire réagit à certaines souches plus efficacement que d’autres.

“Nous n’avons pas trouvé cela, nous avons constaté que ce vaccin provoquait des anticorps à des niveaux assez égaux pour tous les antigènes codés”, a-t-il déclaré. “C’était donc une découverte importante.”

Le fait que de fortes réponses immunitaires en anticorps aient été montrées contre les 20 souches de grippe différentes est très encourageant, a déclaré Kelvin, car même si les souches ne circulent pas toutes en même temps, il est possible que des souches de grippe se propagent des animaux et conduire une pandémie à tout moment.

“Nous savons qu’il y aura un autre débordement d’un virus de la grippe avec un potentiel pandémique”, a-t-elle déclaré. « Gardons-nous ce vaccin sur l’étagère prêt à l’emploi ? Ou est-ce quelque chose que nous voulons envisager d’autoriser pour des approches plus saisonnières ?

Cependant, il existe des obstacles réglementaires majeurs à l’approbation d’un vaccin aussi complexe et de grande envergure, même s’il réussit les essais cliniques.

“La plus grande question est de savoir comment transmettre cela aux gens? Parce que ce qui est incorporé dans le vaccin sont des cibles pour les virus qui ne circulent pas actuellement chez les gens”, a déclaré Kelvin.

“Ainsi, lorsque les organismes de réglementation examinent comment ils vont évaluer un vaccin et l’approuver à usage humain, ils veulent s’assurer qu’il est sûr et efficace. Eh bien, quelle est l’efficacité que nous allons dire pour ce vaccin ?”

Et bien que les vaccins antigrippaux traditionnels soient déjà efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort chez les plus vulnérables lorsqu’ils sont associés avec succès aux souches en circulation, l’adoption généralisée du vaccin antigrippal reste un défi majeur.

REGARDER | Grippe et système de santé surchargé :

Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée des maladies respiratoires L’Association médicale de l’Ontario exhorte les gens à porter des masques à l’intérieur et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, car l’inquiétude grandit qu’un pic de cas de grippe puisse submerger un système de santé qui voit déjà un afflux de patients atteints de VRS et de COVID.

Moins de 40 % des Canadiens ont choisi de se faire vacciner contre la grippe en 2020, selon la plus récente données fédérales , bien qu’il soit recommandé et disponible pour tous les enfants de plus de six mois. Aux États-Unis, ce nombre est un peu plus élevé à plus de 50 pour cent .

Et seulement un Canadien sur cinq a reçu un rappel COVID ou a terminé une première série de vaccins au cours des six derniers mois tandis que un peu plus de 10 % des Américains ont opté pour une dose de rappel bivalente ciblant le sous-variant circulant dominant d’Omicron BA.5.

“C’est la réalité”, a déclaré Kobinger. “Vous pouvez avoir le meilleur vaccin de la planète, mais si personne n’en veut ou ne le prend, il ne sert à rien.”