Un nouveau type de puce pour la technologie quantique

Une image optique du réseau de cavités couplées à commande électrique dans la puce photonique en silicium de l’équipe. L’image représente la structure de câblage et la micrographie optique du réseau de cavités couplées. Ce visuel, fourni par Abhi Saxena, est une sortie détectée par contour qui utilise une image de microscope optique comme entrée. Crédit : Université de Washington × fermer

Aujourd’hui, nous vivons au milieu d’une course pour développer un ordinateur quantique, qui pourrait être utilisé pour des applications pratiques. Cet appareil, construit sur les principes de la mécanique quantique, a le potentiel d’effectuer des tâches informatiques bien au-delà des capacités des supercalculateurs les plus rapides d’aujourd’hui. Les ordinateurs quantiques et autres technologies quantiques pourraient favoriser des avancées significatives dans des domaines tels que la cybersécurité et la simulation moléculaire, impactant voire révolutionnant des domaines tels que la sécurité en ligne, la découverte de médicaments et la fabrication de matériaux.

Une conséquence de cette course technologique est la construction de ce que l’on appelle dans les cercles scientifiques et techniques un « simulateur quantique », un type spécial d’ordinateur quantique, construit pour résoudre un modèle d’équation dans un but spécifique au-delà de la puissance de calcul d’un ordinateur standard. Par exemple, dans la recherche médicale, un simulateur quantique pourrait théoriquement être construit pour aider les scientifiques à simuler une interaction moléculaire spécifique et complexe en vue d’une étude plus approfondie, approfondissant ainsi la compréhension scientifique et accélérant le développement de médicaments.

Mais tout comme la construction d’un ordinateur quantique pratique et utilisable, la construction d’un simulateur quantique utile s’est avérée être un défi de taille. L’idée a été proposée pour la première fois par le mathématicien Youri Manine en 1980. Depuis lors, les chercheurs ont tenté d’utiliser des ions piégés, des atomes froids et des qubits supraconducteurs pour construire un simulateur quantique capable d’applications réelles, mais à ce jour, ces méthodes sont encore en chantier.

Les progrès récents dans la conception et la fabrication de systèmes supraconducteurs ont conduit à plusieurs mises en œuvre réussies de simulateurs quantiques prototypiques démontrant des systèmes quantiques à petite échelle. Cependant, l’agrandissement de ces systèmes à une taille utilisable a rencontré des difficultés, ainsi que des difficultés de fonctionnement lors de la tentative d’utilisation de systèmes supraconducteurs pour simuler de véritables matériaux quantiques.

Aujourd’hui, une équipe de recherche de l’Université de Washington dirigée par Arka Majumdar, professeur agrégé de physique et de génie électrique et informatique à l’UW, a fait un pas en avant significatif dans cet effort. L’équipe démontré dans Communications naturelles qu’un nouveau type de puce photonique au silicium pourrait constituer une base solide pour la construction d’un simulateur quantique, doté d’applications utiles dans le monde réel.

Majumdar est un expert en optique, photonique et développement de technologies quantiques. À l’UW, en plus de ses responsabilités d’enseignement et de recherche, il est coprésident de QuantumX et membre de l’Institute for Nano-Engineered Systems.

« Nous avons montré que la photonique est un concurrent majeur pour la simulation quantique et que les puces photoniques sont une réalité », a déclaré Majumdar. « Nous pensons que ces puces peuvent jouer un rôle très important dans la construction d’un simulateur quantique. »

« Il s’agit d’une très bonne plate-forme pour réaliser un simulateur quantique utile qui pourrait être étendu à de grandes tailles », a ajouté Abhi Saxena, auteur principal de l’article et récent ancien élève de l’UW ECE. Saxena a obtenu son doctorat en 2023 et travaille désormais pour le National Institute of Standards and Technology (NIST) à Boulder, Colorado.

Les autres membres de l’équipe de recherche comprennent Arnab Manna, doctorant au département de physique et le professeur adjoint UW ECE Rahul Trivedi, un expert en systèmes quantiques qui a aidé le groupe sur les aspects théoriques de leurs recherches.

Les avantages d’une puce photonique au silicium : évolutive, mesurable et programmable

La photonique est une branche de l’optique (l’étude du comportement et des propriétés de la lumière) qui applique la génération, la détection et la manipulation de la lumière pour permettre un large éventail de technologies, telles que les lasers, les fibres optiques et les diodes électroluminescentes (DEL). L’un des principaux avantages de la photonique par rapport aux autres méthodes de construction d’une plate-forme de simulation quantique est que les dispositifs photoniques peuvent être fabriqués dans les fonderies CMOS, utilisées depuis des décennies pour produire des puces semi-conductrices.

« Le processus de fabrication que nous avons pour cette puce peut directement s’accrocher à la fabrication de silicium déjà bien mûrie que nous effectuons pour les transistors et autres puces informatiques », a déclaré Saxena. « Alors que pour d’autres plates-formes de simulation quantique, cela n’est pas réalisable, même si beaucoup d’entre elles ont déjà démontré des dispositifs prototypes. »

À titre d’exemple, l’équipe de recherche a créé sa puce photonique au silicium au centre de nanofabrication de Washington, sur le campus de l’UW. Leur méthode de fabrication contribuera à réduire les coûts de production liés à la construction d’un simulateur quantique et, peut-être plus important encore, permettra de faire évoluer la puce suffisamment pour qu’elle soit utilisable dans une large gamme de dispositifs de simulation quantique.

Au cœur de la puce conçue par l’équipe se trouve un « réseau de cavités couplées photoniques ». Ce réseau est un réseau pseudo-atomique composé de huit résonateurs photoniques. C’est un endroit où les photons peuvent être confinés, élevés et abaissés en énergie et déplacés de manière contrôlée, formant essentiellement des circuits.

Les innovations techniques importantes de l’équipe liées au réseau comprennent la création d’un algorithme mathématique qui leur a permis de cartographier ou de caractériser la puce en détail, en utilisant uniquement les informations disponibles sur les limites de la puce, et de concevoir un nouveau type d’architecture pour le chauffage et le chauffage indépendant. contrôler chaque cavité du réseau, ce qui a permis à l’équipe de programmer l’appareil. Selon Majumdar et Saxena, ces deux innovations sur une puce photonique au silicium n’ont jamais été réalisées auparavant.

« Nous démontrons tout sur une puce, et nous avons démontré l’évolutivité, la mesurabilité et la programmabilité, en résolvant trois des quatre obstacles majeurs à l’utilisation d’une puce photonique au silicium comme plate-forme pour un simulateur quantique », a déclaré Majumdar. « Notre solution est de petite taille, elle n’est pas sujette aux désalignements et nous pouvons la programmer. »

Ce que l’avenir nous réserve

À l’avenir, l’équipe de recherche cherche à résoudre ce qu’elle considère comme le quatrième et dernier obstacle majeur à la construction d’un simulateur quantique entièrement réalisé, créant une condition appelée « non-linéarité ». Contrairement aux électrons que l’on trouve couramment dans les circuits électroniques, qui se repoussent en raison de leur charge électrique négative, les photons, de par leur nature, n’interagissent pas entre eux. Une interaction équivalente est nécessaire dans un simulateur quantique pour créer une non-linéarité et compléter le circuit. L’équipe explore actuellement plusieurs approches différentes pour résoudre ce problème.

L’équipe de recherche a également pour objectif de peaufiner sa puce photonique en silicium, en l’optimisant pour les fonderies de puces standard, afin que la puce puisse être fabriquée dans des usines de fabrication de semi-conducteurs du monde entier. Majumdar et Saxena ont tous deux déclaré que cet aspect du développement serait, relativement parlant, un obstacle plus facile, et ils ont exprimé leur optimisme quant à l’impact qu’aurait leur puce.

« Grâce à ce travail, nous avons présenté une base solide pour une plate-forme démontrant la photonique et la technologie basée sur les semi-conducteurs que nous utilisons comme alternatives viables pour créer des simulateurs quantiques », a déclaré Saxena. « Je pense que jusqu’à présent, de nombreux membres des communautés scientifiques et techniques ont généralement évité d’envisager la photonique à cette fin. Mais nos travaux montrent que cela est réaliste et possible, c’est donc une très bonne incitation pour que davantage de personnes commencent à s’engager dans cette direction. « .