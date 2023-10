Un nouveau type de maladie cardiaque identifié

Alors que de plus en plus d’Américains reçoivent un diagnostic de multiples problèmes de santé chroniques à un plus jeune âge, l’American Heart Association identifie pour la première fois une nouvelle condition médicale qui reflète les liens étroits entre l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques et rénales.

Selon un avis publié lundi, l’objectif de la reconnaissance de la maladie – le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique, ou CKM – est d’obtenir un diagnostic et un traitement plus précoces pour les personnes présentant un risque élevé de mourir d’une maladie cardiovasculaire.

« Notre objectif principal est de réduire le nombre d’individus évoluant vers une maladie cardiaque », a déclaré l’auteur principal de l’avis et de la déclaration qui l’accompagne, le Dr Chiadi E. Ndumele, directeur de la recherche sur l’obésité et la cardiométabolisme à la division de cardiologie de Johns Hopkins. Université.

À l’heure actuelle, « nous constatons les conséquences sur la santé de toutes ces conditions qui interagissent et conduisent à des présentations plus précoces de maladies cardiaques », a déclaré Ndumele. Nommer et décrire CKM est « vraiment un changement de paradigme ».

De plus en plus de preuves montrent comment les facteurs de risque métaboliques tels que la graisse abdominale, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et l’hyperglycémie peuvent affecter négativement d’autres organes du corps.

Le Dr Pam R. Taub, cardiologue, a convenu que la nouvelle approche pourrait « changer la donne » dans la façon dont les médecins traitent les patients.

Le développement de nouveaux médicaments pour traiter les affections faisant partie du syndrome, telles que les maladies rénales, le diabète et l’obésité, a entraîné une diminution des événements cardiovasculaires et a donné aux médecins de nouvelles connaissances sur la relation entre les différents organes, a déclaré Taub, professeur de médecine à la faculté de médecine de l’UC San Diego.

« Cela a été révélateur », a déclaré Taub. CKM prend en compte « ce que j’appelle la diaphonie des organes, dans laquelle ils interagissent les uns avec les autres de manière très complexe dans le corps ».

Par exemple, une maladie rénale précoce peut être détectée dans l’échantillon d’urine d’un patient. « La raison pour laquelle c’est si important est que les médicaments que vous pouvez administrer au patient l’empêcheront de progresser vers une maladie rénale chronique », a-t-elle déclaré.

En général, a déclaré Taub, lorsque vous examinez les organes ensemble, « vous pouvez détecter la maladie à un stade précoce et vous éviterez ainsi les problèmes cardiovasculaires, comme l’insuffisance cardiaque, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. »

Dernières nouvelles sur la santé cardiaque

Heureusement, les personnes atteintes de cette maladie nouvellement définie peuvent s’améliorer si elle est détectée et traitée tôt.

« Plusieurs fois dans ma pratique clinique, j’ai constaté une régression après des changements importants dans mon mode de vie et une perte de poids », a déclaré Ndumele.

En plus de définir le nouveau syndrome, Ndumele et son équipe ont conçu un système d’étapes permettant aux médecins d’identifier les patients à risque :

Stade 0 : Il n’existe aucun facteur de risque de maladie cardiaque.

Stade 1 : Personne en surpoids avec beaucoup de graisse abdominale ou qui souffre de prédiabète. Il serait conseillé aux personnes au stade 1 de suivre un mode de vie sain, avec un objectif de perte de poids d’au moins 5 %.

Stade 2 : personne souffrant de diabète de type 2, d’hypertension artérielle, taux élevé de triglycérides ou une maladie rénale. Les traitements pourraient inclure des médicaments pour contrôler la tension artérielle, la glycémie et le cholestérol. Les patients peuvent également se voir prescrire des médicaments contre le diabète, tels que Inhibiteurs du SGLT2qui protègent la fonction rénale, et les agonistes des récepteurs GLP-1, comme Ozempic ou Wegovy, pour aider à contrôler la glycémie et à perdre du poids.

Stade 3 : Personnes présentant des facteurs de risque métaboliques tels que l’hypertension artérielle et une maladie cardiovasculaire ou rénale précoce, mais qui ne présentent pas encore de symptômes. Les traitements comprendraient des médicaments pour le cœur et le diabète, ainsi que des tests de rétrécissement des artères.

Stade 4 : Personne ayant reçu un diagnostic de maladie cardiaque, d’excès de graisse corporelle, de facteurs de risque métaboliques ou d’une maladie rénale. Les patients peuvent déjà avoir eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou avoir déjà développé une insuffisance cardiaque. À ce stade, les personnes se répartissent en deux catégories : celles sans insuffisance rénale et celles qui en souffrent.

Plus de 90 % des adultes appartiennent au spectre CKM, a estimé Ndumele, principalement en raison des niveaux records d’obésité et de diabète de type 2 chez les adultes et les enfants. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que 41,9% des adultes et 19,7% des enfants aux États-Unis sont obèses. Plus que 37 millions d’adultes sont diabétiques.

L’avis pourrait encourager les médecins « à envisager une cible plus large », a déclaré le Dr Howard Weintraub, directeur clinique du Centre de prévention des maladies cardiovasculaires à NYU Langone Heart à New York.

Cela peut aider à identifier et à traiter les patients avant que les conditions ne progressent. Cela pourrait également persuader les patients de considérer l’obésité comme un risque pour la santé, a déclaré Weintraub.

« Cela remet l’obésité et le tour de taille au centre de nos préoccupations », a-t-il déclaré. « Cela a été beaucoup joué il y a 15 ou 20 ans, mais ensuite cela a en quelque sorte disparu. »

L’une des principales raisons, selon Weintraub, est qu’il n’existait aucun médicament pour traiter cette maladie. Lorsqu’un patient arrivait avec un IMC proche de 30 et laissait entendre que le risque de diabète pourrait augmenter, les médecins étaient susceptibles de simplement « tapoter le patient dans le dos, lui dire d’arrêter les frites, de faire plus d’exercice, puis dire : « À l’année prochaine » », a-t-il déclaré.

La nouvelle entité, CKM, pourrait impliquer davantage les médecins et les patients plus tôt. « Ainsi, plutôt que d’attendre qu’une personne soit déjà avancée au moment où elle consulte un médecin, nous pouvons la traiter plus tôt », a déclaré Weintraub.

Weintraub s’inquiète du coût des nouveaux médicaments et du fait que les compagnies d’assurance pourraient hésiter à les payer, en particulier pour les personnes qui en sont aux premiers stades.

En fin de compte, la meilleure solution consiste à atteindre les Américains lorsqu’ils sont jeunes et en meilleure santé, a déclaré Weintraub. « Nous devons maintenir un poids santé chez la jeunesse américaine et ne pas laisser ses artères se transformer en tuyaux de plomb avant l’âge de 30 ans. »