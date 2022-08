Un nouveau type de défense contre le COVID : les vaccins par vaporisation nasale

Le coronavirus est un virus respiratoire, et il nous rend malades en s’accrochant aux cellules de nos voies respiratoires supérieures, y compris notre nez et notre gorge. Il n’est donc pas surprenant que les scientifiques travaillent sur un vaccin nasal contre le COVID-19 pour arrêter la maladie là où elle commence.

Les vaccins injectables actuels – dont Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson aux États-Unis – se sont révélés extrêmement efficaces pour prévenir les maladies graves et ont sauvé environ 20 millions de vies dans le monde pendant la pandémie, selon un estimation par des chercheurs de l’Imperial College de Londres. (La nouvelle autorisation Novavax aurait été exclu de cette équation.) Mais comme nous l’avons appris lors de la poussée du delta l’été dernier, les vaccins disponibles ne bloquent pas toutes les infections au COVID-19, d’autant plus que le virus mute en des formes plus contagieuses.

Les chercheurs proposent que les vaccins nasaux, cependant, pourraient avoir une meilleure chance de bloquer les infections et de rendre les gens moins contagieux en travaillant dans la muqueuse (la muqueuse du nez). Le Dr Joel Ernst, professeur de médecine et chef de la division de médecine expérimentale de l’Université de Californie à San Francisco, a expliqué certains des avantages d’Abrar Al-Heeti de Crumpe.

“Un vaccin nasal induira également une réponse immunitaire dans tout le corps, mais il est en fait concentré dans les voies respiratoires supérieures où le virus COVID, le virus SARS-COV2, pénètre”, a déclaré Ernst.

Les vaccins nasaux (intitulé “vaporisateurs nasaux” par Scientific American) ont d’autres avantages, notamment être plus faciles à administrer (il n’y a pas de risque d’aiguille ni de courbe d’apprentissage de l’aiguille) et offrir une approche plus agréable de l’immunité pour environ un américain sur 10 avec une phobie des aiguilles.

Il n’y a pas de vaccin nasal COVID-19 en attente d’autorisation sur le marché américain pour le moment, mais la recherche semble prometteuse. Il existe de nombreux vaccins nasaux contre le COVID-19 en cours de développement, selon Ernst, mais la plupart en sont au tout début de la phase d’essai. Une étude réalisée sur des souris par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases des États-Unis a révélé que le puissance de la vaccination nasale diminué à peu près au même rythme que la puissance de la vaccination par l’ARNm (Moderna et Pfizer). Mais les vaccins nasaux ont commencé à agir plus rapidement que les vaccins injectables.

Et la route vers l’acceptation d’un vaccin nasal COVID-19 a déjà été en partie aplanie par le vaccin nasal contre la grippe sur le marché, Quadrivalent FluMist.

Ernst a déclaré que de nombreux chercheurs envisagent les vaccins nasaux comme rappels, et qu’ils posent certains problèmes de production. Mais l’avenir des vaccins nasaux COVID-19 semble assez brillant.

Outre les défis de développement, le fait que la plupart des gens aient désormais une certaine immunité contre le COVID-19, soit par la vaccination, soit par l’infection, rend difficile le test d’un vaccin entièrement nouveau dans les essais cliniques, a expliqué Ernst. Alors que nous devrons peut-être attendre un an ou deux pour les essais cliniques et l’autorisation pour que les vaccins nasaux arrivent sur le marché : “Je pense que les perspectives sont assez bonnes pour que nous ayons des vaccins nasaux”, a déclaré Ernst.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.